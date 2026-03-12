Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Chlo и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/chlo-868225637.html
Chlo и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки
Chlo и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки - 12.03.2026, ПРАЙМ
Chlo и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки
Французские дома моды Chloé и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T00:46+0300
2026-03-12T00:46+0300
бизнес
l'oreal
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868225637.jpg?1773265583
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Французские дома моды Chloé и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки на регистрацию поступили в ведомство в феврале и июле 2025 года, а в марте текущего года Роспатент принял решение о регистрации. Теперь под товарным знаком "Chloe. Клоэ" в России смогут продаваться кожаные и ювелирные изделия, очки, одежда и обувь. L'Oreal под товарным знаком Renergie сможет продавать в стране средства для ухода за кожей и волосами. Кроме того, Saint Laurent зарегистрировал товарный знак для продажи парфюмерных и косметических средств. Ранее дом моды также зарегистрировал товарный знак Libre для распространения духов. Помимо этого, французский бренд Vivienne Sabó подал в марте две заявки на регистрацию товарных знаков, под которыми хочет продавать в России увлажняющий тоник для всех типов кожи и косметику.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, l'oreal, роспатент
Бизнес, L'Oreal, Роспатент
00:46 12.03.2026
 
Chlo и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки

Французские дома моды Chlo и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Французские дома моды Chloé и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию поступили в ведомство в феврале и июле 2025 года, а в марте текущего года Роспатент принял решение о регистрации.
Теперь под товарным знаком "Chloe. Клоэ" в России смогут продаваться кожаные и ювелирные изделия, очки, одежда и обувь. L'Oreal под товарным знаком Renergie сможет продавать в стране средства для ухода за кожей и волосами.
Кроме того, Saint Laurent зарегистрировал товарный знак для продажи парфюмерных и косметических средств. Ранее дом моды также зарегистрировал товарный знак Libre для распространения духов.
Помимо этого, французский бренд Vivienne Sabó подал в марте две заявки на регистрацию товарных знаков, под которыми хочет продавать в России увлажняющий тоник для всех типов кожи и косметику.
 
БизнесL'OrealРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала