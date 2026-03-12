Chlo и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки

https://1prime.ru/20260312/chlo-868225637.html

Французские дома моды Chloé и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 12.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Французские дома моды Chloé и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки на регистрацию поступили в ведомство в феврале и июле 2025 года, а в марте текущего года Роспатент принял решение о регистрации. Теперь под товарным знаком "Chloe. Клоэ" в России смогут продаваться кожаные и ювелирные изделия, очки, одежда и обувь. L'Oreal под товарным знаком Renergie сможет продавать в стране средства для ухода за кожей и волосами. Кроме того, Saint Laurent зарегистрировал товарный знак для продажи парфюмерных и косметических средств. Ранее дом моды также зарегистрировал товарный знак Libre для распространения духов. Помимо этого, французский бренд Vivienne Sabó подал в марте две заявки на регистрацию товарных знаков, под которыми хочет продавать в России увлажняющий тоник для всех типов кожи и косметику.

