Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали идею Макрона об усилении давления на Россию - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/davlenie-868243278.html
В Кремле прокомментировали идею Макрона об усилении давления на Россию
В Кремле прокомментировали идею Макрона об усилении давления на Россию - 12.03.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали идею Макрона об усилении давления на Россию
Идея пытаться оказывать давление на Россию абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T13:20+0300
2026-03-12T13:50+0300
россия
общество
рф
франция
дмитрий песков
эммануэль макрон
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/98/839169890_0:0:1780:1001_1920x0_80_0_0_755539a27afa1368f3d71a5ee938bb47.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Идея пытаться оказывать давление на Россию абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили, как в Кремле прокомментировали бы то, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с Владимиром Зеленским способы усиления давления на Россию. "Сама по себе идея пытаться оказывать давление на Россию - абсурдна", - сказал Песков журналистам. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщало, что Макрон примет Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце.
рф
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/98/839169890_0:0:1580:1185_1920x0_80_0_0_9d409e71ba8701ab4b4f1fc5a4a6ad97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, владимир зеленский, в мире
РОССИЯ, Общество , РФ, ФРАНЦИЯ, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, В мире
13:20 12.03.2026 (обновлено: 13:50 12.03.2026)
 
В Кремле прокомментировали идею Макрона об усилении давления на Россию

Песков назвал идею Макрона пытаться оказывать давление на Россию абсурдной

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Идея пытаться оказывать давление на Россию абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, как в Кремле прокомментировали бы то, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с Владимиром Зеленским способы усиления давления на Россию.
"Сама по себе идея пытаться оказывать давление на Россию - абсурдна", - сказал Песков журналистам.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщало, что Макрон примет Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце.
 
РОССИЯОбществоРФФРАНЦИЯДмитрий ПесковЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала