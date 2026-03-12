https://1prime.ru/20260312/davlenie-868243278.html
В Кремле прокомментировали идею Макрона об усилении давления на Россию
В Кремле прокомментировали идею Макрона об усилении давления на Россию - 12.03.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали идею Макрона об усилении давления на Россию
Идея пытаться оказывать давление на Россию абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Идея пытаться оказывать давление на Россию абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили, как в Кремле прокомментировали бы то, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с Владимиром Зеленским способы усиления давления на Россию. "Сама по себе идея пытаться оказывать давление на Россию - абсурдна", - сказал Песков журналистам. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщало, что Макрон примет Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце.
В Кремле прокомментировали идею Макрона об усилении давления на Россию
