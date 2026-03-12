https://1prime.ru/20260312/davlenie-868243278.html

В Кремле прокомментировали идею Макрона об усилении давления на Россию

В Кремле прокомментировали идею Макрона об усилении давления на Россию - 12.03.2026, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали идею Макрона об усилении давления на Россию

Идея пытаться оказывать давление на Россию абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T13:20+0300

2026-03-12T13:20+0300

2026-03-12T13:50+0300

россия

общество

рф

франция

дмитрий песков

эммануэль макрон

владимир зеленский

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/83916/98/839169890_0:0:1780:1001_1920x0_80_0_0_755539a27afa1368f3d71a5ee938bb47.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Идея пытаться оказывать давление на Россию абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили, как в Кремле прокомментировали бы то, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с Владимиром Зеленским способы усиления давления на Россию. "Сама по себе идея пытаться оказывать давление на Россию - абсурдна", - сказал Песков журналистам. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщало, что Макрон примет Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце.

рф

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, владимир зеленский, в мире