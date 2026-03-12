Дмитриев посетил США, где обсудил экономическое взаимодействие двух стран

https://1prime.ru/20260312/dmitriev-868233417.html
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина посетил США и провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США. "По поручению Президента посетил США, где провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США", - сообщил он в Telegram.
