Дмитриев оценил последствия ближневосточного кризиса
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ближневосточный кризис будет иметь долгоиграющие последствия для мировой экономики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"К сожалению, господин Финк ошибается. Будет нанесен долговременный экономический ущерб, поскольку шоки со стороны предложения затронут рынки нефти, газа, удобрений, сельского хозяйства и многие другие", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал заявление генерального директора компании BlackRock Ларри Финка (Larry Fink) о маловероятности того, что события вокруг Ирана причинят долговременный экономический ущерб, даже если цены на нефть резко вырастут.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.