Дмитриев оценил последствия ближневосточного кризиса - 12.03.2026
Дмитриев оценил последствия ближневосточного кризиса
2026-03-12T22:00+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ближневосточный кризис будет иметь долгоиграющие последствия для мировой экономики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "К сожалению, господин Финк ошибается. Будет нанесен долговременный экономический ущерб, поскольку шоки со стороны предложения затронут рынки нефти, газа, удобрений, сельского хозяйства и многие другие", - написал Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал заявление генерального директора компании BlackRock Ларри Финка (Larry Fink) о маловероятности того, что события вокруг Ирана причинят долговременный экономический ущерб, даже если цены на нефть резко вырастут. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
22:00 12.03.2026
 
Дмитриев оценил последствия ближневосточного кризиса

Глава РФПИ Дмитриев назвал ближневосточный кризис долгоиграющим для мировой экономики

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ближневосточный кризис будет иметь долгоиграющие последствия для мировой экономики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"К сожалению, господин Финк ошибается. Будет нанесен долговременный экономический ущерб, поскольку шоки со стороны предложения затронут рынки нефти, газа, удобрений, сельского хозяйства и многие другие", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал заявление генерального директора компании BlackRock Ларри Финка (Larry Fink) о маловероятности того, что события вокруг Ирана причинят долговременный экономический ущерб, даже если цены на нефть резко вырастут.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В мире начинают лучше понимать неэффективность санкций, заявил Дмитриев
08:32
 
