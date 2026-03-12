https://1prime.ru/20260312/dmitriev-868258437.html

Дмитриев оценил последствия ближневосточного кризиса

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ближневосточный кризис будет иметь долгоиграющие последствия для мировой экономики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "К сожалению, господин Финк ошибается. Будет нанесен долговременный экономический ущерб, поскольку шоки со стороны предложения затронут рынки нефти, газа, удобрений, сельского хозяйства и многие другие", - написал Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал заявление генерального директора компании BlackRock Ларри Финка (Larry Fink) о маловероятности того, что события вокруг Ирана причинят долговременный экономический ущерб, даже если цены на нефть резко вырастут. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

мировая экономика, ормузский пролив, рф, иран, кирилл дмитриев, ларри финк, blackrock