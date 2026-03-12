ЕРЗ: доля ЖК с иностранными названиями почти не изменилась в России за год

https://1prime.ru/20260312/dolja-868229600.html

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Доля жилых комплексов в России с иностранными названиями практически не изменилась за год, составив на начало марта лишь 6%, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе "ЕРЗ.РФ". В России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках и иных средствах размещения информация. На эту дату насчитывается около 288 жилых комплексов с названиями на латинице, что на 12% меньше, чем год назад. А вот доля таких объектов на рынке сократилась всего на 1 процентный пункт - до 6%. Основатель коммуникационного агентства Community Real Estate Виктория Коваленко рассказала, что застройщики стремятся сохранить названия своих ЖК. "Некоторые жилые комплексы строятся очень долго, некоторые от 5 до 20 лет и более. Поэтому застройщики приняли решение достраивать под теми названиями, под которыми они были зарегистрированы, потому что эти комплексы уже имеют узнаваемость у целевой аудитории и переименование увеличивает риски потерять входящий трафик", - отметила она. ЕРЗ также подсчитал, что доля ЖК с названиями на кириллице за год выросла на 1,9 процентного пункта - до 90,4%, их число увеличилось на 5,7% - почти до 4,4 тысячи. Объектов, где в названии фигурирует и кириллица, и латиница, стало меньше на 14% (до 174). Большинство застройщиков в своих названиях используют кириллицу - почти 2,8 тысячи компаний (97% рынка), их прирост за год составил почти 5%. Латиницу используют 48 компаний против 52 год назад, а кириллицу и латиницу - 36 против 37, уточнили в ЕРЗ. Чаще всего в названиях объектов встречаются такие слова, как "дом", "квартал, "парк", "новый", "клубный, "город", "кварталы", "сити", "бульвар", "резиденция", "берег", "первый", "микрорайон", "семейный, "солнечный", "сад", "южный", а также park и city . В названиях девелоперов - "строй", "девелопмент", "дом", "инвест", "групп", "новый", "квартал", "плюс", "город", "парк", "сити", "юг", "развитие", "центр", "инвестстрой", "сервис", "монолит", "первый", group и development. Как добавила директор АНО "Академия современной юриспруденции" Елена Гринь, ограничения на использование иностранных слов касаются в том числе вывесок, навигации, информационных табличек/стендов, указателей. Нарушителям грозит административная ответственность либо предписания от уполномоченных органов. Размер штрафов определяют контролирующие органы – Роспотребнадзор, ФАС, местные власти. По ее словам, что касается названий жилых комплексов, то требование о русском языке не относится к тем объектам капитального строительства, которые введены в эксплуатацию до дня вступления в силу закона, то есть до 1 марта 2026 года (п. 3 ст. 5 Закона № 168-ФЗ ). Оно касается только тех объектов, которые начнут рекламировать после 1 марта. При размещении рекламы за нарушения юрлицам грозит штраф до 500 тысяч рублей, напомнил в свою очередь лидер направления интеллектуальной собственности и защиты данных в юридической компании White Square Никита Айрапетов.

