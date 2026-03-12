https://1prime.ru/20260312/dollary-868172411.html

Раскрыто, какие доллары уже не получится обменять

Раскрыто, какие доллары уже не получится обменять - 12.03.2026, ПРАЙМ

Раскрыто, какие доллары уже не получится обменять

Российские граждане всё чаще сталкиваются со сложностями при обмене старых и ветхих долларов. По закону банки не обязаны принимать такие купюры, а кредитные... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T03:03+0300

2026-03-12T03:03+0300

2026-03-12T03:03+0300

финансы

банки

турция

оаэ

таиланд

доллар сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российские граждане всё чаще сталкиваются со сложностями при обмене старых и ветхих долларов. По закону банки не обязаны принимать такие купюры, а кредитные организации сами могут устанавливать критерии повреждений и размер комиссии за обмен валюты. Об этом агентству "Прайм" рассказал Антон Рогачевский, глава направления банковской деятельности аналитического центра университета "Синергия".В "черный список" американской валюты попадают стодолларовые купюры, выпущенные до 2013 года. После 2013 года появились купюры с синей 3D-лентой, которые мошенникам труднее подделать."Сложнее всего сегодня будет обменять доллары, напечатанные до 1996 года и имеющие минимальные элементы защиты. Особенно стоит упомянуть 100-долларовые банкноты 2006 года выпуска: они пользовались бешеной популярностью у мошенников", — отмечает финансист.По его словам, возраст купюры — не единственный фактор: кассир может не принять купюры в ветхом состоянии или с повреждениями. Разрывы 7 мм, проколы диаметром от 4 мм, оторванные углы, пятна диаметром свыше 5 мм, рисунки, штампы, печати — всё это обычно делает купюру негодной к обмену. Проблемы возникают со склеенными скотчем долларами и банкнотами с заметно истершей краской.Рогачевский напоминает, что россияне сталкиваются с проблемами обмена не только внутри страны, но и за её пределами. Старые и ветхие доллары чаще не принимают в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Вьетнаме. Но паниковать не стоит: некоторые крупные банки в России всё же принимают старые доллары, обычно за комиссию. Обмен старых купюр напрямую на новые невозможен — большинство банков ввели "дополнительную услугу": сначала обменять старые доллары на рубли, а затем рубли — на новые доллары.По мнению Рогачевского, со временем избавляться от старых долларов будет всё сложнее — одним из факторов является геополитическая ситуация. Эксперт рекомендует конвертировать средства в валюту той страны, в которой живёшь."Многие ждут курсовой разницы, как в 2022 году, чтобы на ней заработать, но в ближайшее время таких исходов не стоит ждать. Время, потраченное на ожидание курсовой разницы, может быть потрачено зря: инфляцию никто не отменял. Лучше вложиться в другие активы", — резюмировал он.

https://1prime.ru/20260306/dollary-868042378.html

турция

оаэ

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, турция, оаэ, таиланд, доллар сша