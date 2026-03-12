https://1prime.ru/20260312/dubaj-868225723.html
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" прибыл из Дубая в Москву
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" прибыл из Дубая в Москву - 12.03.2026, ПРАЙМ
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" прибыл из Дубая в Москву
Завершающий вывозной рейс из ОАЭ авиакомпании "Аэрофлот" прибыл из Дубая в Москву, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло "Шереметьево". | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T00:58+0300
2026-03-12T00:58+0300
2026-03-12T00:58+0300
бизнес
россия
дубай
оаэ
сша
аэрофлот
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868225723.jpg?1773266306
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Завершающий вывозной рейс из ОАЭ авиакомпании "Аэрофлот" прибыл из Дубая в Москву, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло "Шереметьево".
"Рейс "Аэрофлота" SU 521 из Дубая совершил посадку в 0.33 мск", - следует из данных табло.
Ранее "Аэрофлот" сообщал, что вывозные рейсы из Дубая 11 марта станут завершающими, вылеты в сообщении с ОАЭ с 12 марта будут приостановлены до нормализации обстановки в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
дубай
оаэ
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дубай, оаэ, сша, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, ОАЭ, США, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" прибыл из Дубая в Москву
Завершающий вывозной рейс из ОАЭ авиакомпании "Аэрофлот" прибыл из Дубая в Москву
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Завершающий вывозной рейс из ОАЭ авиакомпании "Аэрофлот" прибыл из Дубая в Москву, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло "Шереметьево".
"Рейс "Аэрофлота" SU 521 из Дубая совершил посадку в 0.33 мск", - следует из данных табло.
Ранее "Аэрофлот" сообщал, что вывозные рейсы из Дубая 11 марта станут завершающими, вылеты в сообщении с ОАЭ с 12 марта будут приостановлены до нормализации обстановки в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.