Застрявшим в Дубае российским туристкам предложили работу хостес

Застрявшим в Дубае российским туристкам предложили работу хостес

2026-03-12T04:45+0300

бизнес

туризм

россия

дубай

иран

ближний восток

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Застрявшим в Дубае из-за отмены рейсов российским туристкам предлагают работу хостес в ресторанах с зарплатой более 60 тысяч рублей в неделю, зачастую это связано с консумацией - разводом клиентов на дорогие заказы, выяснило РИА Новости, изучив русскоязычные чаты. Предложения о вакансиях потенциальные работодатели размещают в русскоговорящих чатах Дубая, где сейчас туристы активно обсуждают возможности вылета из эмиратов в Россию. При этом многие туристки сами интересуются возможностью подработки или просто жалуются на отсутствие денег и необходимость платить за жилье. "В лаунж-бар требуются девушки на позицию хостес", - написал один из участников чата с именем "Император бой". Он уточнил, что от сотрудницы требуется знание английского языка, опрятный внешний вид и коммуникабельность. Взамен предлагаются комфортные условия, гибкий график, дружный коллектив. "Опыт работы приветствуется, но не обязателен", - указал мужчина. На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости, что входит в обязанности, собеседник ответил, что девушкам нужно общаться с клиентами заведения. "Консумация, слышали? (развод клиентов на дорогие заказы, за что девушка получает свой процент, - ред.) Три тысячи (дирхам - ред.) в неделю в среднем выходит. Можно (поработать временно - ред.), но желательно на долгий срок. Сколько вам лет? И можно фото?", - ответил "Император бой". При этом он уточнил, что интим не предполагается, а за выезд из ресторана с клиентами предусмотрены штрафы или увольнение. В другом сообщении работодатель с именем "Мадамасан" выставил наиболее строгие требования к кандидаткам. "В хороший ресторан в Дубае нужна хостес русскоговорящая, ухоженная, со знанием английского (строго)", - написал он. Чуть меньше требований к хостес на автомойке. Туда россиянкам предлагают устроиться без английского языка. "Если кому-то актуально, отпишитесь", - отметила одна из участниц русскоговорящего чата по имени Арина. Не только работодатель, но и те, кто находится в поиске новой профессии, предлагают собственные услуги. "Прилетала в Дубай к сестре и уже хочу работать", - написала одна из девушек в чате. Среди навыков девушка отметила опыт работы модели, инженера-проектировщика, хостес. Она также подчеркнула, что "готова научиться любой другой работе". Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

