Экс-генерал СБУ пригрозил премьеру Венгрии Орбану - 12.03.2026, ПРАЙМ
Экс-генерал СБУ пригрозил премьеру Венгрии Орбану
Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T00:01+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану. Зеленский ранее пытался угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. "Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках", - заявил Омельченко в интервью украинскому телеканалу "Прямой". Причиной таких угроз со стороны Омельченко, по его же словам, стала якобы антиукраинская позиция Орбана.
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану.
Зеленский ранее пытался угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
"Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках", - заявил Омельченко в интервью украинскому телеканалу "Прямой".
Причиной таких угроз со стороны Омельченко, по его же словам, стала якобы антиукраинская позиция Орбана.
 
