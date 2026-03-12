https://1prime.ru/20260312/eks-general-868224764.html
Экс-генерал СБУ пригрозил премьеру Венгрии Орбану
Экс-генерал СБУ пригрозил премьеру Венгрии Орбану - 12.03.2026, ПРАЙМ
Экс-генерал СБУ пригрозил премьеру Венгрии Орбану
Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T00:01+0300
2026-03-12T00:01+0300
2026-03-12T00:01+0300
экономика
общество
мировая экономика
венгрия
украина
виктор орбан
владимир зеленский
всу
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868224764.jpg?1773262862
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану.
Зеленский ранее пытался угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
"Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках", - заявил Омельченко в интервью украинскому телеканалу "Прямой".
Причиной таких угроз со стороны Омельченко, по его же словам, стала якобы антиукраинская позиция Орбана.
венгрия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, всу, ес
Экономика, Общество , Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, ВСУ, ЕС
Экс-генерал СБУ пригрозил премьеру Венгрии Орбану
Экс-генерал СБУ Омельченко вслед за Зеленским начал угрожать премьеру Венгрии Орбану
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану.
Зеленский ранее пытался угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
"Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках", - заявил Омельченко в интервью украинскому телеканалу "Прямой".
Причиной таких угроз со стороны Омельченко, по его же словам, стала якобы антиукраинская позиция Орбана.