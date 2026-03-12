https://1prime.ru/20260312/eks-general-868224764.html

Экс-генерал СБУ пригрозил премьеру Венгрии Орбану

Экс-генерал СБУ пригрозил премьеру Венгрии Орбану - 12.03.2026, ПРАЙМ

Экс-генерал СБУ пригрозил премьеру Венгрии Орбану

Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану. | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T00:01+0300

2026-03-12T00:01+0300

2026-03-12T00:01+0300

экономика

общество

мировая экономика

венгрия

украина

виктор орбан

владимир зеленский

всу

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868224764.jpg?1773262862

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану. Зеленский ранее пытался угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. "Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках", - заявил Омельченко в интервью украинскому телеканалу "Прямой". Причиной таких угроз со стороны Омельченко, по его же словам, стала якобы антиукраинская позиция Орбана.

венгрия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, всу, ес