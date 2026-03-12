Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии - 12.03.2026
Эксперт рассказала о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пенсионеры, достигшие 80 лет, а также граждане с инвалидностью I группы смогут получить повышенную в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. "Пенсионеры, чей возраст достигает 80 лет, или являющиеся инвалидами I группы, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии в два раза", - сказала эксперт. Она добавила, что с января 2026 года фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля. После удвоения ее размер увеличится до 19 169,38 рубля. Финогенова пояснила, что повышение будет произведено в беззаявительном порядке, то есть автоматически. Кроме того, указала эксперт, если инвалидность I группы была оформлена до достижения 80 лет, фиксированная часть страховой пенсии во второй раз повышаться не будет - удвоение происходит только один раз по одному из этих оснований.
03:02 12.03.2026
 
Эксперт рассказала о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пенсионеры, достигшие 80 лет, а также граждане с инвалидностью I группы смогут получить повышенную в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
"Пенсионеры, чей возраст достигает 80 лет, или являющиеся инвалидами I группы, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии в два раза", - сказала эксперт.
Она добавила, что с января 2026 года фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля. После удвоения ее размер увеличится до 19 169,38 рубля.
Финогенова пояснила, что повышение будет произведено в беззаявительном порядке, то есть автоматически. Кроме того, указала эксперт, если инвалидность I группы была оформлена до достижения 80 лет, фиксированная часть страховой пенсии во второй раз повышаться не будет - удвоение происходит только один раз по одному из этих оснований.
 
