Эксперт рассказала о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пенсионеры, достигшие 80 лет, а также граждане с инвалидностью I группы смогут получить повышенную в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. "Пенсионеры, чей возраст достигает 80 лет, или являющиеся инвалидами I группы, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии в два раза", - сказала эксперт. Она добавила, что с января 2026 года фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля. После удвоения ее размер увеличится до 19 169,38 рубля. Финогенова пояснила, что повышение будет произведено в беззаявительном порядке, то есть автоматически. Кроме того, указала эксперт, если инвалидность I группы была оформлена до достижения 80 лет, фиксированная часть страховой пенсии во второй раз повышаться не будет - удвоение происходит только один раз по одному из этих оснований.

