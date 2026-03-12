https://1prime.ru/20260312/ekspert-868230001.html

Страховщик назвал самые значимые факторы для стоимости каско и ОСАГО

2026-03-12T05:48+0300

2026-03-12T05:48+0300

2026-03-12T06:28+0300

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Факторы, влияющие на цену полисов каско и ОСАГО, отличаются, поскольку это разные виды страхования: для первого наиболее важны марка и модель автомобиля, территория его использования и место ремонта, а на цену полиса "автогражданки" больше всего влияет стаж и возраст водителя, аварийность его езды и регион проживания, рассказал РИА Новости куратор направления каско СК "Росгосстрах" Дмитрий Кузнецов. "Каско и ОСАГО - разные виды автострахования, поэтому и логика формирования их стоимости различается. Фундаментом тарификации в каско выступает сам автомобиль и потенциальная стоимость его восстановления - поскольку страхуется имущество. Цена ОСАГО, где страхуется гражданская ответственность водителя, напротив, во многом основывается на характеристиках людей, допущенных к управлению", - сказал Кузнецов. В частности, тариф каско учитывает такие факторы, как марка и модель автомобиля, его стоимость, статистика поломок и доступность запчастей. Важную роль играет и то, где будет проводиться ремонт. Для новых и гарантийных машин чаще выбирают обслуживание у официального дилера - там используются оригинальные детали и соблюдаются требования производителя, но такой вариант обычно дороже. В случае ремонта на партнерских мультибрендовых сервисах стоимость полиса может быть ниже. Важна для расчета территория эксплуатации автомобиля. "Для максимально точной оценки региональных рисков в "Росгосстрахе" применяется высокогранулированное деление карты России на зоны 100 на 100 метров - так называемая геосетка. По каждой геоклетке сопоставляются как классические показатели, так и данные, полученные с использованием моделей машинного обучения. Это позволяет объективно оценивать аварийность конкретных локаций и корректно учитывать риск даже в небольших городах и населенных пунктах. Такой подход может снижать стоимость полиса каско до 30% в зависимости от уровня риска", - отметил эксперт. На стоимость каско также влияет объем покрытия: чем больше рисков включено в договор, тем выше стоимость полиса. Самые дорогие программы предусматривают полный набор рисков, включающий угон, ущерб после ДТП и стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и т.д, а также пакет сервисных услуг с вызовом аварийного комиссара, юридическими консультациями и помощью на дороге. В то же время есть недорогие продукты, по которым ущерб возмещается лишь при наличии установленного виновника. В ОСАГО к автомобильным факторам, помимо, собственно, марки и модели, относится только мощность двигателя. Однако градаций коэффициента мощности не так много, и после превышения порога в 150 лошадиных сил на стоимость полиса "автогражданки" этот фактор не влияет. "Зато ее могут существенно повысить водительские параметры: стаж, возраст, регион проживания, аварийная история, допущенные к управлению машиной. Молодые и малоопытные автомобилисты платят больше, поскольку статистически чаще становятся участниками ДТП. Поэтому единственный способ снизить стоимость ОСАГО - это год за годом накапливать безаварийный стаж", - пояснил эксперт. Кроме того, страховщик напомнил, что можно заключить договор с франшизой - это солидарная ответственность, когда клиент оплачивает часть ущерба после страхового случая. "Суммы франшиз обычно колеблются от 15 до 50 тысяч рублей, а скидка на полис может составлять от 10% до 25%. В некоторых случаях скидки могут достигать 50%", - рассказал Кузнецов. Кроме того, по его словам, страховщики часто предлагают клиентам так называемую "франшизу виновника" - это значит, что доплачивать не придется в том случае, если страховой случай произошел не по вине застрахованного. На итоговую стоимость полиса могут также влиять программы лояльности страховщика и банковский кешбэк при оплате. В таких случаях стоимость страховки по тарифу не меняется, однако часть суммы может вернуться клиенту в виде бонусов или кешбэка.

