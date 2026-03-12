https://1prime.ru/20260312/es-868250338.html

ЕС продолжает выдавливать российские энергоносители, заявила Захарова

ЕС продолжает выдавливать российские энергоносители, заявила Захарова - 12.03.2026, ПРАЙМ

ЕС продолжает выдавливать российские энергоносители, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейцы продолжают выдавливать российские энергоносители со своего рынка, и отметила, что... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T17:16+0300

2026-03-12T17:16+0300

2026-03-12T17:16+0300

энергетика

россия

мария захарова

ес

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868250172_0:121:3209:1926_1920x0_80_0_0_92bb534cd5a4d3354cea9129c511bc12.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейцы продолжают выдавливать российские энергоносители со своего рынка, и отметила, что непонятно, чем ЕС будет их заменять. "Еврокомиссия и наиболее воинственно настроенные страны-члены ЕС продолжают любыми средствами буквально выдавливать российские энергоносители со своего рынка. Ради чего? Чем будут заменять?" - отметила она в ходе брифинга.

https://1prime.ru/20260311/mid-868215976.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мария захарова, ес, мид рф