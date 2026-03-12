Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС продолжает выдавливать российские энергоносители, заявила Захарова - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260312/es-868250338.html
ЕС продолжает выдавливать российские энергоносители, заявила Захарова
ЕС продолжает выдавливать российские энергоносители, заявила Захарова - 12.03.2026, ПРАЙМ
ЕС продолжает выдавливать российские энергоносители, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейцы продолжают выдавливать российские энергоносители со своего рынка, и отметила, что... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T17:16+0300
2026-03-12T17:16+0300
энергетика
россия
мария захарова
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868250172_0:121:3209:1926_1920x0_80_0_0_92bb534cd5a4d3354cea9129c511bc12.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейцы продолжают выдавливать российские энергоносители со своего рынка, и отметила, что непонятно, чем ЕС будет их заменять. "Еврокомиссия и наиболее воинственно настроенные страны-члены ЕС продолжают любыми средствами буквально выдавливать российские энергоносители со своего рынка. Ради чего? Чем будут заменять?" - отметила она в ходе брифинга.
https://1prime.ru/20260311/mid-868215976.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868250172_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_54a231ca50f29ef523a2a7d4a37ce050.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мария захарова, ес, мид рф
Энергетика, РОССИЯ, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ
17:16 12.03.2026
 
ЕС продолжает выдавливать российские энергоносители, заявила Захарова

Захарова заявила, что европейцы продолжают выдавливать российские энергоносители

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейцы продолжают выдавливать российские энергоносители со своего рынка, и отметила, что непонятно, чем ЕС будет их заменять.
"Еврокомиссия и наиболее воинственно настроенные страны-члены ЕС продолжают любыми средствами буквально выдавливать российские энергоносители со своего рынка. Ради чего? Чем будут заменять?" - отметила она в ходе брифинга.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
МИД назвал нападение на судно Arctic Metagaz целенаправленным ударом
Вчера, 17:30
 
ЭнергетикаРОССИЯМария ЗахароваЕСМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала