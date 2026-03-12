ЕС продолжает выдавливать российские энергоносители, заявила Захарова

https://1prime.ru/20260312/es-868250338.html
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейцы продолжают выдавливать российские энергоносители со своего рынка, и отметила, что непонятно, чем ЕС будет их заменять. "Еврокомиссия и наиболее воинственно настроенные страны-члены ЕС продолжают любыми средствами буквально выдавливать российские энергоносители со своего рынка. Ради чего? Чем будут заменять?" - отметила она в ходе брифинга.
