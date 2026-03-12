Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС разработала проект о правилах взаимодействия банков и страховщиков - 12.03.2026
ФАС разработала проект о правилах взаимодействия банков и страховщиков
ФАС разработала проект о правилах взаимодействия банков и страховщиков - 12.03.2026, ПРАЙМ
ФАС разработала проект о правилах взаимодействия банков и страховщиков
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала законопроект о правилах взаимодействия банков и страховых организаций, сообщил заместитель... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T14:21+0300
2026-03-12T14:31+0300
финансы
банки
россия
рф
минфин
фас рф
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала законопроект о правилах взаимодействия банков и страховых организаций, сообщил заместитель руководителя ФАС Антон Тесленко на ежегодной встрече с руководством Банка России. "ФАС разработала законопроект о правилах взаимодействия банков и страховых организаций", - сообщил Тесленко. Его слова приводятся в сообщении. Он отметил, что работа над законопроектом - одна из приоритетных задач для службы и ведётся в рамках реализации федерального проекта "Развитие конкуренции" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". "По результатам публичных обсуждений законопроекта, а также межведомственного согласования с Банком России и Минфином России были получены конструктивные предложения. По итогам их анализа документ будет доработан для соблюдения интересов всех сторон", - добавил он. Кроме того, Тесленко рассказал о том, что ранее ФАС совместно с Банком России подготовила и направила финансовым организациям совместное письмо в целях предупреждения нарушений прав потребителей финансовых услуг и требований Закона о защите конкуренции. Он также подчеркнул, что работа, связанная с решением конкурентных вопросов в сфере банковского страхования, для службы имеет принципиально важное значение, и ФАС на системной основе реализует мероприятия, направленные на развитие конкуренции на финансовом рынке и на рынке банковских услуг. В своём выступлении Тесленко сообщил и о реализации Национального плана развития конкуренции в РФ, в рамках которого с 1 сентября был введён дополнительный контроль за сделками крупных финансовых организаций. Он также анонсировал анализ практики правоприменения в действующем Национальном плане развития конкуренции в РФ на 2026-2030 годы для подготовки предложений о повышении ответственности участников рынка и предотвращении злоупотреблений. "О полученных результатах будет доложено в Правительство РФ", - уточнил Тесленко. В фокусе внимания ФАС, по его словам, также находятся вопросы, связанные с защитой прав потребителей финансовых услуг. "Совместно с ЦБ служба последовательно развивает институт "совместных писем", разъясняющих ведомственную позицию... Работа по указанному направлению проводится на системной основе. Всего было подготовлено 14 писем, 12 из которых связаны с защитой прав потребителей", - заключил он.
рф
финансы, банки, россия, рф, минфин, фас рф, бизнес
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Минфин, ФАС РФ, Бизнес
14:21 12.03.2026 (обновлено: 14:31 12.03.2026)
 
ФАС разработала проект о правилах взаимодействия банков и страховщиков

ФАС разработала законопроект о правилах взаимодействия банков и страховых организаций

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала законопроект о правилах взаимодействия банков и страховых организаций, сообщил заместитель руководителя ФАС Антон Тесленко на ежегодной встрече с руководством Банка России.
"ФАС разработала законопроект о правилах взаимодействия банков и страховых организаций", - сообщил Тесленко. Его слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что работа над законопроектом - одна из приоритетных задач для службы и ведётся в рамках реализации федерального проекта "Развитие конкуренции" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"По результатам публичных обсуждений законопроекта, а также межведомственного согласования с Банком России и Минфином России были получены конструктивные предложения. По итогам их анализа документ будет доработан для соблюдения интересов всех сторон", - добавил он.
Кроме того, Тесленко рассказал о том, что ранее ФАС совместно с Банком России подготовила и направила финансовым организациям совместное письмо в целях предупреждения нарушений прав потребителей финансовых услуг и требований Закона о защите конкуренции.
Он также подчеркнул, что работа, связанная с решением конкурентных вопросов в сфере банковского страхования, для службы имеет принципиально важное значение, и ФАС на системной основе реализует мероприятия, направленные на развитие конкуренции на финансовом рынке и на рынке банковских услуг.
В своём выступлении Тесленко сообщил и о реализации Национального плана развития конкуренции в РФ, в рамках которого с 1 сентября был введён дополнительный контроль за сделками крупных финансовых организаций.
Он также анонсировал анализ практики правоприменения в действующем Национальном плане развития конкуренции в РФ на 2026-2030 годы для подготовки предложений о повышении ответственности участников рынка и предотвращении злоупотреблений. "О полученных результатах будет доложено в Правительство РФ", - уточнил Тесленко.
В фокусе внимания ФАС, по его словам, также находятся вопросы, связанные с защитой прав потребителей финансовых услуг. "Совместно с ЦБ служба последовательно развивает институт "совместных писем", разъясняющих ведомственную позицию... Работа по указанному направлению проводится на системной основе. Всего было подготовлено 14 писем, 12 из которых связаны с защитой прав потребителей", - заключил он.
 
ФинансыБанкиРОССИЯРФМинфинФАС РФБизнес
 
 
