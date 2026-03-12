https://1prime.ru/20260312/fas-868244320.html

ФАС разработала проект о правилах взаимодействия банков и страховщиков

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала законопроект о правилах взаимодействия банков и страховых организаций, сообщил заместитель руководителя ФАС Антон Тесленко на ежегодной встрече с руководством Банка России. "ФАС разработала законопроект о правилах взаимодействия банков и страховых организаций", - сообщил Тесленко. Его слова приводятся в сообщении. Он отметил, что работа над законопроектом - одна из приоритетных задач для службы и ведётся в рамках реализации федерального проекта "Развитие конкуренции" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". "По результатам публичных обсуждений законопроекта, а также межведомственного согласования с Банком России и Минфином России были получены конструктивные предложения. По итогам их анализа документ будет доработан для соблюдения интересов всех сторон", - добавил он. Кроме того, Тесленко рассказал о том, что ранее ФАС совместно с Банком России подготовила и направила финансовым организациям совместное письмо в целях предупреждения нарушений прав потребителей финансовых услуг и требований Закона о защите конкуренции. Он также подчеркнул, что работа, связанная с решением конкурентных вопросов в сфере банковского страхования, для службы имеет принципиально важное значение, и ФАС на системной основе реализует мероприятия, направленные на развитие конкуренции на финансовом рынке и на рынке банковских услуг. В своём выступлении Тесленко сообщил и о реализации Национального плана развития конкуренции в РФ, в рамках которого с 1 сентября был введён дополнительный контроль за сделками крупных финансовых организаций. Он также анонсировал анализ практики правоприменения в действующем Национальном плане развития конкуренции в РФ на 2026-2030 годы для подготовки предложений о повышении ответственности участников рынка и предотвращении злоупотреблений. "О полученных результатах будет доложено в Правительство РФ", - уточнил Тесленко. В фокусе внимания ФАС, по его словам, также находятся вопросы, связанные с защитой прав потребителей финансовых услуг. "Совместно с ЦБ служба последовательно развивает институт "совместных писем", разъясняющих ведомственную позицию... Работа по указанному направлению проводится на системной основе. Всего было подготовлено 14 писем, 12 из которых связаны с защитой прав потребителей", - заключил он.

