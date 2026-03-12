Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пожалуйста, спасите": в Финляндии выступили со срочным призывом по России - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/finlyandiya-868231381.html
"Пожалуйста, спасите": в Финляндии выступили со срочным призывом по России
"Пожалуйста, спасите": в Финляндии выступили со срочным призывом по России - 12.03.2026, ПРАЙМ
"Пожалуйста, спасите": в Финляндии выступили со срочным призывом по России
Финляндия столкнулась с угрозой серьёзного кризиса, и ей необходимо срочно наладить отношения с Россией для своего спасения, заявил профессор Хельсинкского... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T07:17+0300
2026-03-12T07:17+0300
мид
мария захарова
ес
финляндия
мировая экономика
общество
ормузский пролив
хельсинки
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ.Финляндия столкнулась с угрозой серьёзного кризиса, и ей необходимо срочно наладить отношения с Россией для своего спасения, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Я призываю правительство Финляндии немедленно нормализовать отношения с Россией и открыть нашу восточную границу. Из-за закрытия Ормузского пролива мы приближаемся к эпическому кризису. &lt;…&gt; ЕС ничего не может с этим поделать, но Россия со своими огромными ресурсами может. Пожалуйста, спасите Финляндию!" — воскликнул ученый.Граница между Финляндией и Россией остаётся закрытой по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение с ноября 2023 года из-за резкого увеличения потока мигрантов из третьих стран, обвиняя Россию в якобы намеренной стратегии по направлению беженцев к своим рубежам. Однако представитель российского МИД Мария Захарова отклонила эти обвинения, отметив, что они отражают двойные стандарты Запада.Недавние обострения на Ближнем Востоке вызвали резкий рост цен на топливо. Согласно отчёту Института международных финансов в Вашингтоне, если цены на нефть останутся в диапазоне 110–120 долларов за баррель, Европу ожидает значительный инфляционный шок и замедление экономического роста.
https://1prime.ru/20260228/finlyandiya-867900392.html
финляндия
ормузский пролив
хельсинки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мид, мария захарова, ес, финляндия, мировая экономика, общество , ормузский пролив, хельсинки
МИД, Мария Захарова, ЕС, ФИНЛЯНДИЯ, Мировая экономика, Общество , Ормузский пролив, Хельсинки
07:17 12.03.2026
 
"Пожалуйста, спасите": в Финляндии выступили со срочным призывом по России

Профессор Малинен: именно Россия, а не ЕС, способна вывести Финляндию из кризиса

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ.Финляндия столкнулась с угрозой серьёзного кризиса, и ей необходимо срочно наладить отношения с Россией для своего спасения, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Я призываю правительство Финляндии немедленно нормализовать отношения с Россией и открыть нашу восточную границу. Из-за закрытия Ормузского пролива мы приближаемся к эпическому кризису. <…> ЕС ничего не может с этим поделать, но Россия со своими огромными ресурсами может. Пожалуйста, спасите Финляндию!" — воскликнул ученый.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
"Четкий сигнал". Ситуация на границе с Россией всполошила Финляндию
28 февраля, 16:48
Граница между Финляндией и Россией остаётся закрытой по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение с ноября 2023 года из-за резкого увеличения потока мигрантов из третьих стран, обвиняя Россию в якобы намеренной стратегии по направлению беженцев к своим рубежам. Однако представитель российского МИД Мария Захарова отклонила эти обвинения, отметив, что они отражают двойные стандарты Запада.
Недавние обострения на Ближнем Востоке вызвали резкий рост цен на топливо. Согласно отчёту Института международных финансов в Вашингтоне, если цены на нефть останутся в диапазоне 110–120 долларов за баррель, Европу ожидает значительный инфляционный шок и замедление экономического роста.
 
МИДМария ЗахароваЕСФИНЛЯНДИЯМировая экономикаОбществоОрмузский проливХельсинки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала