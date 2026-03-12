https://1prime.ru/20260312/finlyandiya-868231381.html

"Пожалуйста, спасите": в Финляндии выступили со срочным призывом по России

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ.Финляндия столкнулась с угрозой серьёзного кризиса, и ей необходимо срочно наладить отношения с Россией для своего спасения, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Я призываю правительство Финляндии немедленно нормализовать отношения с Россией и открыть нашу восточную границу. Из-за закрытия Ормузского пролива мы приближаемся к эпическому кризису. <…> ЕС ничего не может с этим поделать, но Россия со своими огромными ресурсами может. Пожалуйста, спасите Финляндию!" — воскликнул ученый.Граница между Финляндией и Россией остаётся закрытой по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение с ноября 2023 года из-за резкого увеличения потока мигрантов из третьих стран, обвиняя Россию в якобы намеренной стратегии по направлению беженцев к своим рубежам. Однако представитель российского МИД Мария Захарова отклонила эти обвинения, отметив, что они отражают двойные стандарты Запада.Недавние обострения на Ближнем Востоке вызвали резкий рост цен на топливо. Согласно отчёту Института международных финансов в Вашингтоне, если цены на нефть останутся в диапазоне 110–120 долларов за баррель, Европу ожидает значительный инфляционный шок и замедление экономического роста.

