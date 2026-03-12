https://1prime.ru/20260312/gaz-868233296.html
Посол Ирана в России рассказал о реализации проекта поставок газа
Посол Ирана в России рассказал о реализации проекта поставок газа - 12.03.2026, ПРАЙМ
Посол Ирана в России рассказал о реализации проекта поставок газа
Проект поставок российского газа в Иран не остановлен, однако сроки реализации проекта могут быть скорректированы из-за геополитических событий, а также... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T08:44+0300
2026-03-12T08:44+0300
2026-03-12T08:44+0300
энергетика
газ
россия
иран
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Проект поставок российского газа в Иран не остановлен, однако сроки реализации проекта могут быть скорректированы из-за геополитических событий, а также некоторых техничских и финансовых вопросов, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Сотрудничество Ирана и России в газовом секторе является частью долгосрочного стратегического партнерства двух стран в энергетической сфере и не зависит исключительно от региональных условий... Геополитические события, а также некоторые технические и финансовые соображения могут повлиять на сроки реализации проекта, но этот процесс никоим образом не был остановлен", - сказал посол.
иран
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, иран, москва
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ИРАН, МОСКВА
Посол Ирана в России рассказал о реализации проекта поставок газа
Посол Джалали: проект поставок газа в Иран не остановлен, но сроки могут скорректировать