2026-03-12T08:44+0300
2026-03-12T08:44+0300
энергетика
газ
россия
иран
москва
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Проект поставок российского газа в Иран не остановлен, однако сроки реализации проекта могут быть скорректированы из-за геополитических событий, а также некоторых техничских и финансовых вопросов, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Сотрудничество Ирана и России в газовом секторе является частью долгосрочного стратегического партнерства двух стран в энергетической сфере и не зависит исключительно от региональных условий... Геополитические события, а также некоторые технические и финансовые соображения могут повлиять на сроки реализации проекта, но этот процесс никоим образом не был остановлен", - сказал посол.
иран
москва
газ, россия, иран, москва
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ИРАН, МОСКВА
08:44 12.03.2026
 
Посол Ирана в России рассказал о реализации проекта поставок газа

Посол Джалали: проект поставок газа в Иран не остановлен, но сроки могут скорректировать

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг Исламской Республики Иран
Флаг Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Флаг Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Проект поставок российского газа в Иран не остановлен, однако сроки реализации проекта могут быть скорректированы из-за геополитических событий, а также некоторых техничских и финансовых вопросов, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Сотрудничество Ирана и России в газовом секторе является частью долгосрочного стратегического партнерства двух стран в энергетической сфере и не зависит исключительно от региональных условий... Геополитические события, а также некоторые технические и финансовые соображения могут повлиять на сроки реализации проекта, но этот процесс никоим образом не был остановлен", - сказал посол.
 
