Посол Ирана в России рассказал о реализации проекта поставок газа

Посол Ирана в России рассказал о реализации проекта поставок газа

2026-03-12T08:44+0300

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Проект поставок российского газа в Иран не остановлен, однако сроки реализации проекта могут быть скорректированы из-за геополитических событий, а также некоторых техничских и финансовых вопросов, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Сотрудничество Ирана и России в газовом секторе является частью долгосрочного стратегического партнерства двух стран в энергетической сфере и не зависит исключительно от региональных условий... Геополитические события, а также некоторые технические и финансовые соображения могут повлиять на сроки реализации проекта, но этот процесс никоим образом не был остановлен", - сказал посол.

