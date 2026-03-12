Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на газ в Европе превысили 624 доллара за тысячу кубов - 12.03.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе превысили 624 доллара за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга растут на 4%, выше 624 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T10:31+0300
2026-03-12T10:43+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_7204cd4276a2c52058de2e479d6366d4.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга растут на 4%, выше 624 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 632,2 доллара (+5,5%). А по состоянию на 10.16 мск показатель составлял 624,2 доллара (+4,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 599,4 доллара за тысячу кубометров. В среду агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов портала Kpler сообщило, что экспорт с крупнейшего в мире завода по производству сжиженного природного газа в катарском городе Рас-Лаффане не осуществляется уже пять дней - это самый длительный перерыв за всю историю наблюдений с 2008 года. Ни один танкер со СПГ не проходил через Ормузский пролив после 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, также свидетельствуют данные портала. Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy на прошлой неделе заявила о прекращении производства СПГ на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффан и Месаид. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 марта. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
10:31 12.03.2026 (обновлено: 10:43 12.03.2026)
 
Цены на газ в Европе превысили 624 доллара за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе поднялись на 4% и превысили $624 за тысячу кубов

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга растут на 4%, выше 624 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 632,2 доллара (+5,5%). А по состоянию на 10.16 мск показатель составлял 624,2 доллара (+4,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 599,4 доллара за тысячу кубометров.
В среду агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов портала Kpler сообщило, что экспорт с крупнейшего в мире завода по производству сжиженного природного газа в катарском городе Рас-Лаффане не осуществляется уже пять дней - это самый длительный перерыв за всю историю наблюдений с 2008 года. Ни один танкер со СПГ не проходил через Ормузский пролив после 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, также свидетельствуют данные портала.
Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy на прошлой неделе заявила о прекращении производства СПГ на всех принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффан и Месаид.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 марта. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
 
