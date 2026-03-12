СМИ сообщили о панике в Европе после предупреждения Путина
Sohu: заявление Путина о газе вызвало тревогу на Западе
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Высказывание Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа в страны Евросоюза вызвало тревожную реакцию на Западе, пишет Sohu.
"Одно предложение Владимира Путина заставило Запад коллективно запаниковать. Кто станет победителем в этой глобальной энергетической игре? 5 марта Путин дал понять, что Москва может полностью прекратить поставки природного газа в Европу в любой момент, и для этого не обязательно ждать 2027 года. Ведь ЕС сам хотел полностью отказаться от российского газа", — говорится в публикации.
По мнению автора материала, слова российского лидера заставили европейские государства понять, что ситуация развивается совсем не по их сценарию.
В понедельник Владимир Путин поручил правительству оценить возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок. При этом президент подчеркнул, что Россия не должна ждать момента, когда перед ней демонстративно закроют дверь, однако Москва готова продолжить сотрудничество с Евросоюзом, если увидит соответствующие сигналы. Он также отметил, что поставки ресурсов будут продолжены надежным партнерам, таким как Словакия и Венгрия.
Ранее Совет ЕС утвердил регламент о постепенном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт сжиженного газа по краткосрочным контрактам начнет действовать с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года. Для трубопроводного газа ограничения по краткосрочным контрактам вступят в силу 17 июня 2026 года, а по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.
