https://1prime.ru/20260312/gaz-868262335.html

СМИ сообщили о панике в Европе после предупреждения Путина

СМИ сообщили о панике в Европе после предупреждения Путина - 12.03.2026, ПРАЙМ

СМИ сообщили о панике в Европе после предупреждения Путина

Высказывание Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа в страны Евросоюза вызвало тревожную реакцию на Западе, пишет Sohu. | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T23:31+0300

2026-03-12T23:31+0300

2026-03-12T23:31+0300

запад

москва

европа

ес

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867817361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_deabbce8cff869def5bd69c1f530db04.jpg

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Высказывание Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа в страны Евросоюза вызвало тревожную реакцию на Западе, пишет Sohu."Одно предложение Владимира Путина заставило Запад коллективно запаниковать. Кто станет победителем в этой глобальной энергетической игре? 5 марта Путин дал понять, что Москва может полностью прекратить поставки природного газа в Европу в любой момент, и для этого не обязательно ждать 2027 года. Ведь ЕС сам хотел полностью отказаться от российского газа", — говорится в публикации.По мнению автора материала, слова российского лидера заставили европейские государства понять, что ситуация развивается совсем не по их сценарию.В понедельник Владимир Путин поручил правительству оценить возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок. При этом президент подчеркнул, что Россия не должна ждать момента, когда перед ней демонстративно закроют дверь, однако Москва готова продолжить сотрудничество с Евросоюзом, если увидит соответствующие сигналы. Он также отметил, что поставки ресурсов будут продолжены надежным партнерам, таким как Словакия и Венгрия.Ранее Совет ЕС утвердил регламент о постепенном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт сжиженного газа по краткосрочным контрактам начнет действовать с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года. Для трубопроводного газа ограничения по краткосрочным контрактам вступят в силу 17 июня 2026 года, а по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260312/peregovory-868262135.html

https://1prime.ru/20260312/rossiya-868261880.html

запад

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, москва, европа, ес, владимир путин