Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о панике в Европе после предупреждения Путина - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/gaz-868262335.html
СМИ сообщили о панике в Европе после предупреждения Путина
СМИ сообщили о панике в Европе после предупреждения Путина - 12.03.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о панике в Европе после предупреждения Путина
Высказывание Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа в страны Евросоюза вызвало тревожную реакцию на Западе, пишет Sohu. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T23:31+0300
2026-03-12T23:31+0300
запад
москва
европа
ес
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867817361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_deabbce8cff869def5bd69c1f530db04.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Высказывание Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа в страны Евросоюза вызвало тревожную реакцию на Западе, пишет Sohu."Одно предложение Владимира Путина заставило Запад коллективно запаниковать. Кто станет победителем в этой глобальной энергетической игре? 5 марта Путин дал понять, что Москва может полностью прекратить поставки природного газа в Европу в любой момент, и для этого не обязательно ждать 2027 года. Ведь ЕС сам хотел полностью отказаться от российского газа", — говорится в публикации.По мнению автора материала, слова российского лидера заставили европейские государства понять, что ситуация развивается совсем не по их сценарию.В понедельник Владимир Путин поручил правительству оценить возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок. При этом президент подчеркнул, что Россия не должна ждать момента, когда перед ней демонстративно закроют дверь, однако Москва готова продолжить сотрудничество с Евросоюзом, если увидит соответствующие сигналы. Он также отметил, что поставки ресурсов будут продолжены надежным партнерам, таким как Словакия и Венгрия.Ранее Совет ЕС утвердил регламент о постепенном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт сжиженного газа по краткосрочным контрактам начнет действовать с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года. Для трубопроводного газа ограничения по краткосрочным контрактам вступят в силу 17 июня 2026 года, а по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260312/peregovory-868262135.html
https://1prime.ru/20260312/rossiya-868261880.html
запад
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867817361_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_7864cbd3683080a373a94efc43a94f87.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, москва, европа, ес, владимир путин
ЗАПАД, МОСКВА, ЕВРОПА, ЕС, Владимир Путин
23:31 12.03.2026
 
СМИ сообщили о панике в Европе после предупреждения Путина

Sohu: заявление Путина о газе вызвало тревогу на Западе

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Высказывание Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа в страны Евросоюза вызвало тревожную реакцию на Западе, пишет Sohu.
"Одно предложение Владимира Путина заставило Запад коллективно запаниковать. Кто станет победителем в этой глобальной энергетической игре? 5 марта Путин дал понять, что Москва может полностью прекратить поставки природного газа в Европу в любой момент, и для этого не обязательно ждать 2027 года. Ведь ЕС сам хотел полностью отказаться от российского газа", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
"Россия сможет". Слова Зеленского о переговорах разозлили японцев
23:29
По мнению автора материала, слова российского лидера заставили европейские государства понять, что ситуация развивается совсем не по их сценарию.
В понедельник Владимир Путин поручил правительству оценить возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок. При этом президент подчеркнул, что Россия не должна ждать момента, когда перед ней демонстративно закроют дверь, однако Москва готова продолжить сотрудничество с Евросоюзом, если увидит соответствующие сигналы. Он также отметил, что поставки ресурсов будут продолжены надежным партнерам, таким как Словакия и Венгрия.
Ранее Совет ЕС утвердил регламент о постепенном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт сжиженного газа по краткосрочным контрактам начнет действовать с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года. Для трубопроводного газа ограничения по краткосрочным контрактам вступят в силу 17 июня 2026 года, а по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
"Всегда будет врагом". В США обрушились на ЕС из-за России
23:28
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЗАПАДМОСКВАЕВРОПАЕСВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала