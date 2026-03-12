Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Geely продолжает поставки в Россию кроссоверов Okavango - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260312/geely-868248378.html
Geely продолжает поставки в Россию кроссоверов Okavango
Geely продолжает поставки в Россию кроссоверов Okavango - 12.03.2026, ПРАЙМ
Geely продолжает поставки в Россию кроссоверов Okavango
Китайский автопроизводитель Geely продолжает поставки в Россию семиместных кроссоверов Okavango, модель пользуется спросом в стране, сообщили РИА Новости в... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T16:21+0300
2026-03-12T16:21+0300
экономика
бизнес
россия
рф
geely
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/03/852577076_0:237:3073:1965_1920x0_80_0_0_672cf43ae84ea020acc86259b44fc185.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Geely продолжает поставки в Россию семиместных кроссоверов Okavango, модель пользуется спросом в стране, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в четверг "Российская газета" со ссылкой на источники в дилерском сообществе сообщила о планах китайской компании в скором времени прекратить поставки в РФ данной модели. "ООО "Джили-Моторс" продолжает поставки и продажи модели Geely Okavango в России. Модель пользуется устойчивым спросом в сегменте 7-местных кроссоверов", - говорится в сообщении производителя в ответ на вопрос, планируется ли прекращать поставки этой модели. По данным агентства "Автостат", бренд Geely по итогам 2025 года реализовал в России 94 тысячи новых легковых автомобиля, что позволило ему стать четвертой по популярности маркой в стране.
https://1prime.ru/20260312/toyota--868246545.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/03/852577076_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_d8e9c4c5fdf77db169b7255d6d73d43b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, geely
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Geely
16:21 12.03.2026
 
Geely продолжает поставки в Россию кроссоверов Okavango

Автопроизводитель Geely продолжает поставки в Россию семиместных кроссоверов Okavango

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛоготип Geely
Логотип Geely - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Логотип Geely. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Geely продолжает поставки в Россию семиместных кроссоверов Okavango, модель пользуется спросом в стране, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в четверг "Российская газета" со ссылкой на источники в дилерском сообществе сообщила о планах китайской компании в скором времени прекратить поставки в РФ данной модели.
"ООО "Джили-Моторс" продолжает поставки и продажи модели Geely Okavango в России. Модель пользуется устойчивым спросом в сегменте 7-местных кроссоверов", - говорится в сообщении производителя в ответ на вопрос, планируется ли прекращать поставки этой модели.
По данным агентства "Автостат", бренд Geely по итогам 2025 года реализовал в России 94 тысячи новых легковых автомобиля, что позволило ему стать четвертой по популярности маркой в стране.
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Toyota зарегистрировала в России товарные знаки для продажи автомобилей
15:37
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФGeely
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала