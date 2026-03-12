https://1prime.ru/20260312/geely-868248378.html
Geely продолжает поставки в Россию кроссоверов Okavango
Geely продолжает поставки в Россию кроссоверов Okavango
2026-03-12T16:21+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Geely продолжает поставки в Россию семиместных кроссоверов Okavango, модель пользуется спросом в стране, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в четверг "Российская газета" со ссылкой на источники в дилерском сообществе сообщила о планах китайской компании в скором времени прекратить поставки в РФ данной модели. "ООО "Джили-Моторс" продолжает поставки и продажи модели Geely Okavango в России. Модель пользуется устойчивым спросом в сегменте 7-местных кроссоверов", - говорится в сообщении производителя в ответ на вопрос, планируется ли прекращать поставки этой модели. По данным агентства "Автостат", бренд Geely по итогам 2025 года реализовал в России 94 тысячи новых легковых автомобиля, что позволило ему стать четвертой по популярности маркой в стране.
