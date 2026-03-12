https://1prime.ru/20260312/genprokuratura-868224845.html
Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество Галицкого
Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество Галицкого
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ просит обратить в доход государства имущество и деньги бизнесмена Александра Галицкого на 8 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с иском надзорного ведомства.
"Галицкий А. В. продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами", - говорится в иске.
Бизнесмену, как следует из иска, принадлежат квартира и 5 машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более одного миллиарда рублей. "На счетах размещено свыше семи миллиардов рублей", - говорится в иске.
В иске указывается, что нахождение в собственности Галицкого этих активов обеспечивает бизнесмену и его фонду Almaz Capital возможность вести экономическую деятельность, которая, учитывая их экстремистскую идеологию, представляет угрозу для нацбезопасности России. "Ответчики также могут использовать эти материальные ресурсы в целях поддержки киевского режима и его бандформирований", - отмечается в иске.
