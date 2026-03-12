https://1prime.ru/20260312/genprokuratura-868224845.html

Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество Галицкого

Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество Галицкого - 12.03.2026, ПРАЙМ

Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество Галицкого

Генпрокуратура РФ просит обратить в доход государства имущество и деньги бизнесмена Александра Галицкого на 8 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник,... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T00:01+0300

2026-03-12T00:01+0300

2026-03-12T00:01+0300

экономика

россия

рф

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868224845.jpg?1773262864

МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ просит обратить в доход государства имущество и деньги бизнесмена Александра Галицкого на 8 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с иском надзорного ведомства. "Галицкий А. В. продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами", - говорится в иске. Бизнесмену, как следует из иска, принадлежат квартира и 5 машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более одного миллиарда рублей. "На счетах размещено свыше семи миллиардов рублей", - говорится в иске. В иске указывается, что нахождение в собственности Галицкого этих активов обеспечивает бизнесмену и его фонду Almaz Capital возможность вести экономическую деятельность, которая, учитывая их экстремистскую идеологию, представляет угрозу для нацбезопасности России. "Ответчики также могут использовать эти материальные ресурсы в целях поддержки киевского режима и его бандформирований", - отмечается в иске.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, москва