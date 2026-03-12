В Госдуме предложили ввести льготный кредит для многодетных семей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести льготный потребительский кредит под 3% годовых на сумму до двух миллионов рублей для покупки нового автомобиля отечественного производства для многодетных семей при рождении четвертого ребенка. Законопроект направлен в правительство РФ на отзыв. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона направлен на установление меры государственной поддержки многодетных семей, имеющих четвертого и последующих детей, в форме льготного потребительского кредита под 3% годовых на приобретение легкового автомобиля российского производства", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Документ предусматривает возможность приобрести автомобиль российского производства на льготных условиях. Согласно законопроекту, многодетные семьи смогут получить целевой кредит под 3% годовых на сумму до 2 миллионов рублей для покупки нового автомобиля отечественного производства. При этом кредит предлагается выдавать без требования первоначального взноса и без обеспечения в виде залога. Срок кредитования может составить до семи лет при добросовестном исполнении обязательств по договору. Кроме того, законопроект предполагает стимулирование спроса на продукцию отечественного автопрома. "Для семьи, где четверо и больше детей, автомобиль - это не роскошь, а вопрос повседневной жизни. Нужно отвезти детей в школу, на кружки, к врачу, решить десятки бытовых задач. Поэтому мы предлагаем дать таким семьям возможность приобрести отечественный автомобиль на льготных условиях", - сказал Гусев РИА Новости. По его словам, инициатива решает сразу несколько задач. "Это поддержка многодетных семей, стимул для рождения детей и одновременно поддержка российского автопрома. Государство должно создавать такие инструменты, которые реально помогают семьям жить комфортнее", — добавил парламентарий.
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести льготный потребительский кредит под 3% годовых на сумму до двух миллионов рублей для покупки нового автомобиля отечественного производства для многодетных семей при рождении четвертого ребенка.
Законопроект направлен в правительство РФ на отзыв. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона направлен на установление меры государственной поддержки многодетных семей, имеющих четвертого и последующих детей, в форме льготного потребительского кредита под 3% годовых на приобретение легкового автомобиля российского производства", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Документ предусматривает возможность приобрести автомобиль российского производства на льготных условиях.
Согласно законопроекту, многодетные семьи смогут получить целевой кредит под 3% годовых на сумму до 2 миллионов рублей для покупки нового автомобиля отечественного производства.
При этом кредит предлагается выдавать без требования первоначального взноса и без обеспечения в виде залога. Срок кредитования может составить до семи лет при добросовестном исполнении обязательств по договору.
Кроме того, законопроект предполагает стимулирование спроса на продукцию отечественного автопрома.
"Для семьи, где четверо и больше детей, автомобиль - это не роскошь, а вопрос повседневной жизни. Нужно отвезти детей в школу, на кружки, к врачу, решить десятки бытовых задач. Поэтому мы предлагаем дать таким семьям возможность приобрести отечественный автомобиль на льготных условиях", - сказал Гусев РИА Новости.
По его словам, инициатива решает сразу несколько задач.
"Это поддержка многодетных семей, стимул для рождения детей и одновременно поддержка российского автопрома. Государство должно создавать такие инструменты, которые реально помогают семьям жить комфортнее", — добавил парламентарий.
 
