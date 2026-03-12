https://1prime.ru/20260312/gosduma-868227418.html

В Госдуме рассказали, как защитить машину от снега и наледи

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Граждане РФ могут получить компенсацию от управляющих организаций, если их автомобиль пострадал из-за падения снега или наледи с несвоевременно очищенной крыши многоквартирного дома (МКД), рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР). Парламентарий напомнил, что ответственность за очистку кровель от снега и наледи несут управляющие компании (УК), ТСЖ или собственники зданий. Согласно действующему законодательству, крыша МКД является общим имуществом, и именно управляющая компания обязана следить за ее состоянием, своевременно удаляя опасные снежные массы и ледяные глыбы. "Весна - время, когда сосульки и снежные пласты с крыш превращаются в реальную угрозу для машин и здоровья людей. К сожалению, многие автовладельцы, обнаружив утром разбитое стекло или помятый капот под грудой льда, просто разводят руками и едут в сервис за свой счет. А зря. Управляющая компания, которая вовремя не почистила крышу, обязана возместить ущерб в полном объеме", - сказал Свищев. Депутат отметил, что если машина пострадала от падения снега или наледи, то в первую очередь необходимо вызвать полицию для официальной фиксации происшествия. Он посоветовал не трогать лед на машине и вокруг нее, поскольку сотрудники правоохранительных органов должны составить протокол осмотра. При этом, до приезда полиции следует провести фото- и видеосъемку: запечатлеть общий план здания, с которого упала наледь, место парковки, госномер автомобиля, повреждения кузова и разбитые стекла, уточнил политик. "Далее необходимо пригласить сотрудников управляющей компании для составления акта осмотра. Если они не явились, нужно привлечь двух свидетелей и составить акт самостоятельно с их подписями. В акте обязательно указать дату, время, место происшествия и характер повреждений. Следующий шаг - обратиться за независимой экспертизой для оценки стоимости восстановительного ремонта. Заключение эксперта станет основой для расчета суммы ущерба, которую можно требовать с виновной стороны", - добавил Свищев. По его словам, собранные документы - протокол полиции, акт осмотра, заключение экспертизы нужно приложить к письменной претензии в адрес управляющей компании, ТСЖ или собственника здания, направить ее следует заказным письмом с уведомлением или вручить лично под роспись, в претензии установить срок для добровольного возмещения ущерба - можно указать 10 дней. "Если ответа нет или последовал отказ, необходимо незамедлительно обращаться в суд. Важно помнить: согласно пункту 2 статьи 14 закона о защите прав потребителей, права пострадавшего на возмещение не зависят от наличия у него договора с управляющей компанией. Верховный суд РФ не раз подтверждал: УК отвечает за содержание кровли независимо от того, собрали собственники деньги на ремонт или нет. Как показывает практика, суд встает на сторону потерпевших, и компенсация может исчисляться сотнями тысяч и даже миллионами рублей", - сказал он. Свищев уточнил, что помимо стоимости ремонта автомобиля, пострадавший вправе требовать компенсацию расходов на проведение независимой экспертизы, юридические услуги, а также компенсацию морального вреда и штрафа в размере 50% от присужденной суммы за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. "Главное - не опускать руки и помнить о своих правах. Закон сегодня работает в пользу граждан. Ваша бдительность и настойчивость - лучшая профилактика халатности, ведь весна у нас не последняя. Пусть каждая управляющая компания знает: если из-за их бездействия пострадают люди или имущество, ответить придется по полной", - заключил он.

