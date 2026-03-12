Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260312/gost-868237092.html
бизнес
общество
росстандарт
россия
бизнес, общество, росстандарт, россия
Бизнес, Общество , Росстандарт, РОССИЯ
10:47 12.03.2026
 
В России появился ГОСТ на парикмахерские услуги для детей

Росстандарт утвердил ГОСТ о правилах оказания парикмахерских услуг детям

Школьница
Школьница. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Росстандарт впервые утвердил ГОСТ, регламентирующий, как именно должны оказываться парикмахерские услуги детям, он заработает с декабря. Документ, с которым ознакомилось РИА Новости, вводит четкий перечень разрешенных и запрещенных процедур, чтобы обезопасить здоровье детей.
Требования вступят в силу с 1 декабря текущего года. ГОСТ в числе прочего вводит ограничения на перечень услуг, которые можно оказывать детям.
Так, услуги по уходу за кожей лица не должны оказываться с использованием инвазивных пилингов кислотной и высокой концентрации. Помимо этого, во время маникюра и педикюра не допускаются режущие процедуры. Что касается пирсинга, то разрешается только прокол мочек ушей.
Разрешено делать стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей головы и волосами, спа-программы, визажные работы, косметический макияж и временные татуировки. Услуги для детей возрастом от 1 года до 10 лет необходимо оказывать в присутствии родителя или законного представителя.
При этом поверхности, доступные ребенку, не должны нагреваться свыше 60 градусов Цельсия. Вводятся ограничения и на температуру воды: для детей возрастом до 7 лет она должна быть от 35 до 37 градусов, а для детей от 7 до 14 лет - не менее 38 градусов, но не более 40 градусов Цельсия.
Уточняется, что парикмахерские услуги для детей должны оказываться только с применением специальной детской косметики, которая не содержит раздражающих кожу веществ, сильных ароматизаторов и прочих добавок. Специалист может использовать только гипоаллергенные линии, без сильных ароматизаторов или сенсибилизаторов.
Кроме того, в парикмахерских для детей должны быть места для колясок, велосипедов, самокатов и других видов детского транспорта, а также ﻿﻿оборудование входных групп и помещений для возможности передвижения детей с ограничениями развития. Туалеты должны быть оснащены оборудованием, соответствующим разным возрастным группам.
 
