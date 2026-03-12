https://1prime.ru/20260312/ice-868257477.html
Цены на газ в Европе еще выросли в четверг
Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли в четверг - до 601 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 12.03.2026, ПРАЙМ
ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли до 601 доллара за тысячу кубометров
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли в четверг - до 601 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 632,2 доллара (+5,5%), что стало ценовым максимумом. Ценовой минимум составил 595,8 доллара (-0,6%). Последние фьючерсы торговались по 601 доллар (+0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 599,4 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 февраля. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
