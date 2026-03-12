https://1prime.ru/20260312/indiya-868252133.html

Индия практически ежедневно получает крупные партии СПГ из России

Индия практически ежедневно получает крупные партии СПГ из России - 12.03.2026, ПРАЙМ

Индия практически ежедневно получает крупные партии СПГ из России

12.03.2026

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар – ПРАЙМ. Индия практически ежедневно получает крупные партии сжиженного природного газа (СПГ) из ряда стран, в том числе из России, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, выступая в парламенте. "Крупные партии СПГ прибывают почти ежедневно по альтернативным маршрутам поставок, и Индия располагает достаточными механизмами добычи и поставок газа, чтобы поддерживать эту позицию даже в случае затяжного конфликта… Ранее Индия примерно на 60% удовлетворяла свои потребности в сжиженном газе за счет импорта из таких стран Персидского залива, как Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт, а 40% производилось внутри страны. В настоящее время закупки активно диверсифицируются: в дополнение к имеющимся источникам в странах Персидского залива доставляются грузы из Соединенных Штатов, Норвегии, Канады, Алжира и России", - сказал он. Пури сообщил, что ситуация с распределением природного газа внутри страны остается стабильной и превышает насущные потребности. Он отметил, что Индия производит около 90 миллионов кубометров природного газа в сутки, а еще 30 миллионов кубометров в сутки ранее импортировались из стран Персидского залива. "Поставки бытового газа в дома и сжиженного природного газа для транспортных средств будут обеспечены на 100% без каких-либо сокращений. Промышленные потребители получат до 80% от среднего показателя за предыдущие шесть месяцев. Производящие удобрения предприятия будут получать до 70% этого объема, что защитит сельскохозяйственную цепочку поставок в преддверии посевной", - добавил он.

