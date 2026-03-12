https://1prime.ru/20260312/inflyatsiya-868244619.html

Bloomberg: ЕС предупредил о росте инфляции из-за высоких цен на нефть и газ

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Евросоюз предупреждает о рисках ускорения инфляции до отметки выше 3%, максимума за два с половиной года, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит удерживать цены на энергоносители высокими, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Европейский союз предупредил, что уровень инфляции может превысить 3% в этом году, если военные действия на Ближнем Востоке приведут к тому, что цены на нефть Brent останутся вблизи 100 долларов за баррель, а цены на газ останутся высокими в течение длительного периода", - говорится в статье. При таком сценарии экономический рост может оказаться в текущем году на 0,4 процентного пункта ниже, чем прогнозировавшиеся в конце прошлого года 1,4%, привели осведомленные источники слова еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса. Также сценарий предполагает цены на газ примерно в 75 евро за мегаватт-час до конца года, что может подтолкнуть инфляцию на 0,7-1 процентный пункт выше предыдущего прогноза на текущий год в 2,1%, говорится в статье. Эскалация вокруг Ирана может также иметь негативное влияние на финансовые рынки, торговлю и цепочки поставок, приводят источники слова еврокомиссара. Домбровскис также сообщил руководителям финансовых ведомств ЕС об улучшении показателей в последнее время, отметив, что перспективы экономики несколько улучшились по сравнению с осенью, сообщили агентству источники. Еврокомиссия не ответила на запрос агентства Блумберг о комментарии. Годовая инфляция в еврозоне составляет около 2%, отступив от повышенных уровней 2021-2023 годов. Выше 3% показатель в последний раз находился в сентябре 2023 года, рекордное значение выше 10% было достигнуто в октябре 2022 года, следует из данных статагентства Евростат. Нефть марки Brent с начала месяца подорожала почти на 35%, в четверг находится немногим ниже психологической отметки в 100 долларов за баррель. Стоимость газа в Европе с начала марта подскочила на 60%, торгуется вблизи 620 долларов за тысячу кубометров, или 52 евро за мегаватт-час. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

