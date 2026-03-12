https://1prime.ru/20260312/iran-868225801.html

"Все меры наказания". В США раскрыли, что вынудило Трампа позвонить Путину

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обратился по телефону к президенту России Владимиру Путину, чтобы найти решение в ситуации на Ближнем Востоке, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал отставной американский дипломат Чарльз Фриман."Президент Трамп заявил, что США одержали победу над Ираном и теперь приступили к зачистке территории. Это полная ерунда. Это был предсказуемый шаг назад. Он позвонил Владимиру Путину, вероятно, для часового обсуждения. Он явно понял, что операция в Иране была ошибочной, и хочет выпутаться из сложившейся ситуации", — заявил дипломат.По его мнению, сделать это без ущерба для репутации Соединенным Штатам будет непросто."США столкнулись с иранским обществом, готовым, как и Вьетнам, принять все возможные меры наказания и продолжать сопротивление. Стратегия Ирана направлена на устранение угроз государству, исходящих в первую очередь от Израиля и США, а также на улучшение экономики страны, включая отмену санкций. Это означает, что США не могут полностью завершить этот конфликт или выйти из него. Иран будет сражаться столько, сколько потребуется. Это может затянуться очень надолго" — объяснил эксперт.В понедельник состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, после чего президент США отметил стремление российского лидера содействовать решению проблемы на Ближнем Востоке.Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин передал Трампу предложения по разрешению кризиса вокруг Ирана. Военная операция США и Израиля против ИРИ продолжается вторую неделю. На протяжении этого времени стороны обменивались ударами. В Израиле заявили, что их целью является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военные возможности страны и призвал граждан к свержению режима. Иран, в свою очередь, подчеркнул, что готов к защите и пока не видит оснований для возобновления переговоров.

