"Разрушают это". На Западе объяснили, как Иран воспользовался слабостью США - 12.03.2026
"Разрушают это". На Западе объяснили, как Иран воспользовался слабостью США
"Разрушают это". На Западе объяснили, как Иран воспользовался слабостью США - 12.03.2026, ПРАЙМ
"Разрушают это". На Западе объяснили, как Иран воспользовался слабостью США
Военные Ирана грамотно используют слабые места американских вооруженных сил, сообщает Strategic Culture. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T03:35+0300
2026-03-12T03:35+0300
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Военные Ирана грамотно используют слабые места американских вооруженных сил, сообщает Strategic Culture."С 1990 года страны Персидского залива вложили в закупку оружия и системы защиты у США около 500 миллиардов долларов. &lt;…&gt; Строительство и обслуживание оборонной инфраструктуры США почти полностью финансируются принимающими странами. Законные ответные удары Ирана разрушают все это", — утверждает издание.Также в материале подчеркивается, что американское вооружение на практике зачастую не оправдывает ожиданий."Неэффективность американской обороны служит показателем низкого качества продукции их военной отрасли. &lt;…&gt; Эта отрасль находится во власти небольшой группы монополий, таких как Lockheed Martin и Raytheon, которые, не сталкиваясь с конкуренцией, &lt;…&gt; не стремятся производить оружие высочайшего качества. Вдобавок, сфера страдает от коррупции. &lt;…&gt; Иран очень эффективно пользуется этими недостатками", — поясняют авторы материала.Военные действия США и Израиля против ИРИ продолжаются вторую неделю. В это время стороны ведут обмен ударами. Тель-Авив назвал своей целью не допустить обладания Тегераном ядерным арсеналом. Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала Ирана и призвал граждан свергнуть нынешний режим. Иран же заявил о готовности к самообороне и отметил, что пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
03:35 12.03.2026
 
"Разрушают это". На Западе объяснили, как Иран воспользовался слабостью США

Strategic Culture: Иран умело использует слабые места американских войск

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Военные Ирана грамотно используют слабые места американских вооруженных сил, сообщает Strategic Culture.
"С 1990 года страны Персидского залива вложили в закупку оружия и системы защиты у США около 500 миллиардов долларов. <…> Строительство и обслуживание оборонной инфраструктуры США почти полностью финансируются принимающими странами. Законные ответные удары Ирана разрушают все это", — утверждает издание.
Также в материале подчеркивается, что американское вооружение на практике зачастую не оправдывает ожиданий.
"Неэффективность американской обороны служит показателем низкого качества продукции их военной отрасли. <…> Эта отрасль находится во власти небольшой группы монополий, таких как Lockheed Martin и Raytheon, которые, не сталкиваясь с конкуренцией, <…> не стремятся производить оружие высочайшего качества. Вдобавок, сфера страдает от коррупции. <…> Иран очень эффективно пользуется этими недостатками", — поясняют авторы материала.
Военные действия США и Израиля против ИРИ продолжаются вторую неделю. В это время стороны ведут обмен ударами. Тель-Авив назвал своей целью не допустить обладания Тегераном ядерным арсеналом. Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала Ирана и призвал граждан свергнуть нынешний режим. Иран же заявил о готовности к самообороне и отметил, что пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
"Неудержимая мощь". СМИ забили тревогу из-за тактики Ирана против США
Заголовок открываемого материала