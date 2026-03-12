https://1prime.ru/20260312/iran-868228873.html

"Могут спокойно бомбить". На Западе предупредили о новом шаге Ирана

"Могут спокойно бомбить". На Западе предупредили о новом шаге Ирана - 12.03.2026, ПРАЙМ

"Могут спокойно бомбить". На Западе предупредили о новом шаге Ирана

Иран, обладая возможности наносить удары по стратегически важным объектам США и Израиля, занимает сильную позицию в конфликте и будет предъявлять высокие... | 12.03.2026

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Иран, обладая возможности наносить удары по стратегически важным объектам США и Израиля, занимает сильную позицию в конфликте и будет предъявлять высокие требования на будущих переговорах, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Иранцы собираются повысить ставки со своей стороны. По мере роста того, как США повышают уровень эскалации они также будут подниматься по эскалационной лестнице. Если США начнут уничтожать критическую инфраструктуру в Иране, то ответные действия затронут жизненно важные инфраструктурные объекты в странах Персидского залива и Израиля. Они в состоянии это сделать и действуют в обстановке, где множество целей. <…> Иранцы могут относительно спокойно бомбить уязвимые и важные экономические и стратегические объекты", — заявил профессор. С его точки зрения, Иран пойдет на мирное соглашение только на своих условиях."Иранцы занимают сильную позицию и у них нет мотивации завершать конфликт на американских условиях. Они заинтересованы в получении выгод от соглашения, например, снятие санкций или репарации. И они будут вести жесткие переговоры, так как время играет на их стороне и США все больше будут стремиться к урегулированию", — добавил Миршаймер.Военные действия США и Израиля против ИРИ продолжаются уже вторую неделю. На протяжении всего этого времени стороны ведут обмен ударами. В Тель-Авиве заявили, что их задача — не позволить Тегерану обладать ядерным оружием. При этом Вашингтон пригрозил уничтожить военные возможности Ирана и призвал к смене режима. Иран заявил о решимости защищаться и на данный момент не видит причин для возобновления переговоров.

иран, сша, израиль