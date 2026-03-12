https://1prime.ru/20260312/iran-868230934.html

"На руку Москве": на Западе рассказали, чего лишится Украина из-за Ирана

2026-03-12T07:09+0300

bloomberg

украина

мировая экономика

ближний восток

иран

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Эскалация противостояния с Ираном может привести к тому, что Украина лишится западной поддержки и окажется без защиты перед значительными ударами России, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Международное внимание отвлеклось от Украины. <…> Россия получает двойную выгоду от ситуации: время играет на руку Москве в конфликте с Киевом, а рост цен на нефть увеличил государственные доходы России. <…> По данным источников в силовых структурах, наибольшая опасность кроется на стратегическом уровне: если рост цен на энергоносители окажет дополнительное давление на Европу, поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а роль России как поставщика энергоносителей возрастет", — указывается в материале.Автор подчеркивает, что на Украине явно недовольны объемами военной помощи, направляемой на Ближний Восток. Это привело к тому, что в сегодняшних условиях российские атаки стали практически неуязвимыми для киевской власти."Внутри Украины также задаются вопросом, почему специалисты по беспилотникам и технологии перехвата развертываются на Ближнем Востоке, в то время как российские удары беспилотниками <…> продолжаются беспрепятственно", — отметил он.28 февраля США и Израиль начали крупную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее целью является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Bloomberg сообщил о том, что интенсивное использование американских ракет в конфликтах на Ближнем Востоке может привести к нехватке боеприпасов у Вашингтона в случае другого возможного конфликта.

украина

ближний восток

иран

2026

