Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На руку Москве": на Западе рассказали, чего лишится Украина из-за Ирана - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/iran-868230934.html
"На руку Москве": на Западе рассказали, чего лишится Украина из-за Ирана
"На руку Москве": на Западе рассказали, чего лишится Украина из-за Ирана - 12.03.2026, ПРАЙМ
"На руку Москве": на Западе рассказали, чего лишится Украина из-за Ирана
Эскалация противостояния с Ираном может привести к тому, что Украина лишится западной поддержки и окажется без защиты перед значительными ударами России,... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T07:09+0300
2026-03-12T07:09+0300
bloomberg
украина
мировая экономика
ближний восток
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Эскалация противостояния с Ираном может привести к тому, что Украина лишится западной поддержки и окажется без защиты перед значительными ударами России, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Международное внимание отвлеклось от Украины. &lt;…&gt; Россия получает двойную выгоду от ситуации: время играет на руку Москве в конфликте с Киевом, а рост цен на нефть увеличил государственные доходы России. &lt;…&gt; По данным источников в силовых структурах, наибольшая опасность кроется на стратегическом уровне: если рост цен на энергоносители окажет дополнительное давление на Европу, поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а роль России как поставщика энергоносителей возрастет", — указывается в материале.Автор подчеркивает, что на Украине явно недовольны объемами военной помощи, направляемой на Ближний Восток. Это привело к тому, что в сегодняшних условиях российские атаки стали практически неуязвимыми для киевской власти."Внутри Украины также задаются вопросом, почему специалисты по беспилотникам и технологии перехвата развертываются на Ближнем Востоке, в то время как российские удары беспилотниками &lt;…&gt; продолжаются беспрепятственно", — отметил он.28 февраля США и Израиль начали крупную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее целью является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Bloomberg сообщил о том, что интенсивное использование американских ракет в конфликтах на Ближнем Востоке может привести к нехватке боеприпасов у Вашингтона в случае другого возможного конфликта.
https://1prime.ru/20260311/iran-868195042.html
https://1prime.ru/20260311/tramp-868194762.html
украина
ближний восток
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a76af5e074076bfa4af4f03039aacd52.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
bloomberg, украина, мировая экономика, ближний восток, иран
Bloomberg, УКРАИНА, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН
07:09 12.03.2026
 
"На руку Москве": на Западе рассказали, чего лишится Украина из-за Ирана

Berliner Zeitung: западная поддержка Киева может уменьшиться из-за конфликта с Ираном

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Эскалация противостояния с Ираном может привести к тому, что Украина лишится западной поддержки и окажется без защиты перед значительными ударами России, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
"Международное внимание отвлеклось от Украины. <…> Россия получает двойную выгоду от ситуации: время играет на руку Москве в конфликте с Киевом, а рост цен на нефть увеличил государственные доходы России. <…> По данным источников в силовых структурах, наибольшая опасность кроется на стратегическом уровне: если рост цен на энергоносители окажет дополнительное давление на Европу, поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а роль России как поставщика энергоносителей возрастет", — указывается в материале.
Боевая работа расчета в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
"Нанести ущерб России": в США рассказали, как Иран повлияет на ход СВО
Вчера, 06:55
Автор подчеркивает, что на Украине явно недовольны объемами военной помощи, направляемой на Ближний Восток. Это привело к тому, что в сегодняшних условиях российские атаки стали практически неуязвимыми для киевской власти.
"Внутри Украины также задаются вопросом, почему специалисты по беспилотникам и технологии перехвата развертываются на Ближнем Востоке, в то время как российские удары беспилотниками <…> продолжаются беспрепятственно", — отметил он.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
На Западе раскрыли, на что решился Трамп после разговора с Путиным
Вчера, 06:52
28 февраля США и Израиль начали крупную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее целью является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Bloomberg сообщил о том, что интенсивное использование американских ракет в конфликтах на Ближнем Востоке может привести к нехватке боеприпасов у Вашингтона в случае другого возможного конфликта.
 
BloombergУКРАИНАМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала