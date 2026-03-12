Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Меняет ситуацию": на Западе высказались о роли России в иранском конфликте - 12.03.2026
"Меняет ситуацию": на Западе высказались о роли России в иранском конфликте
"Меняет ситуацию": на Западе высказались о роли России в иранском конфликте - 12.03.2026, ПРАЙМ
"Меняет ситуацию": на Западе высказались о роли России в иранском конфликте
Россия может повлиять на развитие конфликта на Ближнем Востоке, но не будет оказывать давление на Иран для быстрого завершения боевых действий, отметил... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T07:14+0300
2026-03-12T07:14+0300
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Россия может повлиять на развитие конфликта на Ближнем Востоке, но не будет оказывать давление на Иран для быстрого завершения боевых действий, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире на YouTube-канале Эндрю Наполитано."Так чем же именно закончится эта война? Со временем преимущество будет все больше смещаться в пользу Ирана. Поэтому, учитывая, что Трамп хочет положить этому конец, у него не осталось путей назад. Здесь было бы разумно обратиться к России. Однако русские не собираются оказывать массовое давление на иранцев. Они хотели бы, чтобы эта война закончилась. Но, как и иранцы, они не хотят просто заключить прекращение огня, а затем позволить США и Израилю вернуться через полгода и начать новую войну", — рассказал ученый.По его мнению, изменения на Ближнем Востоке оказали значительное влияние и на распределение сил в зоне спецоперации."И, конечно, война с Ираном еще больше меняет ситуацию на местах на Украине. &lt;…&gt; Ситуация для украинцев очень сложная, что до сих пор вызывает удивление. Именно поэтому Трамп хочет положить конец конфликту на Украине, потому что с каждым днем украинцы будут терять все больше людей, все больше территории и все больше инфраструктуры", — добавил Диесен.28 февраля началась крупномасштабная операция Израиля и США против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что её целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, призывая местных граждан свергнуть правительство.Российский МИД осудил эти действия, заявив, что вся ответственность за последствия кризиса лежит на США и Израиле.
07:14 12.03.2026
 
"Меняет ситуацию": на Западе высказались о роли России в иранском конфликте

Профессор Диесен: США следует обратиться к России для решения кризиса в Иране

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг Исламской Республики Иран
Флаг Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Флаг Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Россия может повлиять на развитие конфликта на Ближнем Востоке, но не будет оказывать давление на Иран для быстрого завершения боевых действий, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире на YouTube-канале Эндрю Наполитано.
"Так чем же именно закончится эта война? Со временем преимущество будет все больше смещаться в пользу Ирана. Поэтому, учитывая, что Трамп хочет положить этому конец, у него не осталось путей назад. Здесь было бы разумно обратиться к России. Однако русские не собираются оказывать массовое давление на иранцев. Они хотели бы, чтобы эта война закончилась. Но, как и иранцы, они не хотят просто заключить прекращение огня, а затем позволить США и Израилю вернуться через полгода и начать новую войну", — рассказал ученый.
По его мнению, изменения на Ближнем Востоке оказали значительное влияние и на распределение сил в зоне спецоперации.
"И, конечно, война с Ираном еще больше меняет ситуацию на местах на Украине. <…> Ситуация для украинцев очень сложная, что до сих пор вызывает удивление. Именно поэтому Трамп хочет положить конец конфликту на Украине, потому что с каждым днем украинцы будут терять все больше людей, все больше территории и все больше инфраструктуры", — добавил Диесен.
28 февраля началась крупномасштабная операция Израиля и США против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что её целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, призывая местных граждан свергнуть правительство.
Российский МИД осудил эти действия, заявив, что вся ответственность за последствия кризиса лежит на США и Израиле.
 
