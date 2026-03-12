https://1prime.ru/20260312/iran-868231231.html

"Меняет ситуацию": на Западе высказались о роли России в иранском конфликте

"Меняет ситуацию": на Западе высказались о роли России в иранском конфликте - 12.03.2026, ПРАЙМ

"Меняет ситуацию": на Западе высказались о роли России в иранском конфликте

Россия может повлиять на развитие конфликта на Ближнем Востоке, но не будет оказывать давление на Иран для быстрого завершения боевых действий, отметил... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T07:14+0300

2026-03-12T07:14+0300

2026-03-12T07:14+0300

мид

иран

мировая экономика

сша

израиль

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Россия может повлиять на развитие конфликта на Ближнем Востоке, но не будет оказывать давление на Иран для быстрого завершения боевых действий, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире на YouTube-канале Эндрю Наполитано."Так чем же именно закончится эта война? Со временем преимущество будет все больше смещаться в пользу Ирана. Поэтому, учитывая, что Трамп хочет положить этому конец, у него не осталось путей назад. Здесь было бы разумно обратиться к России. Однако русские не собираются оказывать массовое давление на иранцев. Они хотели бы, чтобы эта война закончилась. Но, как и иранцы, они не хотят просто заключить прекращение огня, а затем позволить США и Израилю вернуться через полгода и начать новую войну", — рассказал ученый.По его мнению, изменения на Ближнем Востоке оказали значительное влияние и на распределение сил в зоне спецоперации."И, конечно, война с Ираном еще больше меняет ситуацию на местах на Украине. <…> Ситуация для украинцев очень сложная, что до сих пор вызывает удивление. Именно поэтому Трамп хочет положить конец конфликту на Украине, потому что с каждым днем украинцы будут терять все больше людей, все больше территории и все больше инфраструктуры", — добавил Диесен.28 февраля началась крупномасштабная операция Израиля и США против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что её целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, призывая местных граждан свергнуть правительство.Российский МИД осудил эти действия, заявив, что вся ответственность за последствия кризиса лежит на США и Израиле.

https://1prime.ru/20260312/iran-868230934.html

https://1prime.ru/20260311/kiev-868194544.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид, иран, мировая экономика, сша, израиль, общество