https://1prime.ru/20260312/iran-868231942.html
"Никто и представить не мог". В США заявили о поражении от Ирана
"Никто и представить не мог". В США заявили о поражении от Ирана - 12.03.2026, ПРАЙМ
"Никто и представить не мог". В США заявили о поражении от Ирана
Иранские вооруженные силы имеют объективные преимущества перед Соединенными Штатами и Израилем, что ставит под угрозу их военные замыслы, сообщил в эфире... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T07:32+0300
2026-03-12T07:32+0300
2026-03-12T07:32+0300
иран
сша
израиль
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928920_0:0:4448:2503_1920x0_80_0_0_73dc9e960548084510c46a3e4b31b0ce.jpg
МОСКВА, 12 марта — ПРАЙМ. Иранские вооруженные силы имеют объективные преимущества перед Соединенными Штатами и Израилем, что ставит под угрозу их военные замыслы, сообщил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Если целью военных ударов США является оказание воздействия на как можно больший сегмент населения, то следует учитывать, что 70–80 процентов иранцев проживают по всей стране, тогда как в Израиле около 80 процентов граждан сосредоточены в Тель-Авиве и Хайфе. <…> Таким образом, если западным странам необходимо атаковать сотни различных целей, пытаясь сломить волю иранского народа, то Ирану достаточно поразить всего две. <…> Израильтяне страдают. Они подают сигналы — хотят перемирия", — заявил эксперт.По его словам, ответные действия Ирана существенно лишили США и Израиль их прежних преимуществ и разрушили их военные замыслы."Никто и представить не мог, что Иран сможет вывести из строя пять радаров. <…> Это ослепило и США, и Израиль. Раньше израильтяне получали, возможно, 30-минутное предупреждение о ракетной атаке. Теперь у них, возможно, есть только минута до удара. <…> Соединенные Штаты рассчитывали на присутствие в Персидском заливе — в Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне, Катаре и даже в Объединённых Арабских Эмиратах. Теперь это кажется невозможным", — объяснил Джонсон.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже вторую неделю. Все это время стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявляют, что их целью является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожал уничтожить военный потенциал Ирана и призывал население к свержению режима. В свою очередь, Иран подчеркивает, что готов к защите и пока не собирается возобновлять переговоры.
https://1prime.ru/20260312/iran-868228258.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928920_0:0:3872:2904_1920x0_80_0_0_f6e92140e45dcf1f7da3349382bfe02e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, израиль, цру
"Никто и представить не мог". В США заявили о поражении от Ирана
Аналитик Джонсон: Иран обладает преимуществами над США и Израилем
МОСКВА, 12 марта — ПРАЙМ.
Иранские вооруженные силы имеют объективные преимущества перед Соединенными Штатами и Израилем, что ставит под угрозу их военные замыслы, сообщил в эфире YouTube-канала
экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Если целью военных ударов США является оказание воздействия на как можно больший сегмент населения, то следует учитывать, что 70–80 процентов иранцев проживают по всей стране, тогда как в Израиле около 80 процентов граждан сосредоточены в Тель-Авиве и Хайфе. <…> Таким образом, если западным странам необходимо атаковать сотни различных целей, пытаясь сломить волю иранского народа, то Ирану достаточно поразить всего две. <…> Израильтяне страдают. Они подают сигналы — хотят перемирия", — заявил эксперт.
По его словам, ответные действия Ирана существенно лишили США и Израиль их прежних преимуществ и разрушили их военные замыслы.
"Никто и представить не мог, что Иран сможет вывести из строя пять радаров. <…> Это ослепило и США, и Израиль. Раньше израильтяне получали, возможно, 30-минутное предупреждение о ракетной атаке. Теперь у них, возможно, есть только минута до удара. <…> Соединенные Штаты рассчитывали на присутствие в Персидском заливе — в Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне, Катаре и даже в Объединённых Арабских Эмиратах. Теперь это кажется невозможным", — объяснил Джонсон.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже вторую неделю. Все это время стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявляют, что их целью является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожал уничтожить военный потенциал Ирана и призывал население к свержению режима. В свою очередь, Иран подчеркивает, что готов к защите и пока не собирается возобновлять переговоры.
"Разрушают это". На Западе объяснили, как Иран воспользовался слабостью США