"Никто и представить не мог". В США заявили о поражении от Ирана

Иранские вооруженные силы имеют объективные преимущества перед Соединенными Штатами и Израилем, что ставит под угрозу их военные замыслы, сообщил в эфире...

2026-03-12T07:32+0300

иран

сша

израиль

цру

МОСКВА, 12 марта — ПРАЙМ. Иранские вооруженные силы имеют объективные преимущества перед Соединенными Штатами и Израилем, что ставит под угрозу их военные замыслы, сообщил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Если целью военных ударов США является оказание воздействия на как можно больший сегмент населения, то следует учитывать, что 70–80 процентов иранцев проживают по всей стране, тогда как в Израиле около 80 процентов граждан сосредоточены в Тель-Авиве и Хайфе. <…> Таким образом, если западным странам необходимо атаковать сотни различных целей, пытаясь сломить волю иранского народа, то Ирану достаточно поразить всего две. <…> Израильтяне страдают. Они подают сигналы — хотят перемирия", — заявил эксперт.По его словам, ответные действия Ирана существенно лишили США и Израиль их прежних преимуществ и разрушили их военные замыслы."Никто и представить не мог, что Иран сможет вывести из строя пять радаров. <…> Это ослепило и США, и Израиль. Раньше израильтяне получали, возможно, 30-минутное предупреждение о ракетной атаке. Теперь у них, возможно, есть только минута до удара. <…> Соединенные Штаты рассчитывали на присутствие в Персидском заливе — в Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне, Катаре и даже в Объединённых Арабских Эмиратах. Теперь это кажется невозможным", — объяснил Джонсон.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже вторую неделю. Все это время стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявляют, что их целью является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожал уничтожить военный потенциал Ирана и призывал население к свержению режима. В свою очередь, Иран подчеркивает, что готов к защите и пока не собирается возобновлять переговоры.

иран

сша

израиль

