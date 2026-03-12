Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никто и представить не мог". В США заявили о поражении от Ирана
"Никто и представить не мог". В США заявили о поражении от Ирана
2026-03-12T07:32+0300
МОСКВА, 12 марта — ПРАЙМ. Иранские вооруженные силы имеют объективные преимущества перед Соединенными Штатами и Израилем, что ставит под угрозу их военные замыслы, сообщил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Если целью военных ударов США является оказание воздействия на как можно больший сегмент населения, то следует учитывать, что 70–80 процентов иранцев проживают по всей стране, тогда как в Израиле около 80 процентов граждан сосредоточены в Тель-Авиве и Хайфе. &lt;…&gt; Таким образом, если западным странам необходимо атаковать сотни различных целей, пытаясь сломить волю иранского народа, то Ирану достаточно поразить всего две. &lt;…&gt; Израильтяне страдают. Они подают сигналы — хотят перемирия", — заявил эксперт.По его словам, ответные действия Ирана существенно лишили США и Израиль их прежних преимуществ и разрушили их военные замыслы."Никто и представить не мог, что Иран сможет вывести из строя пять радаров. &lt;…&gt; Это ослепило и США, и Израиль. Раньше израильтяне получали, возможно, 30-минутное предупреждение о ракетной атаке. Теперь у них, возможно, есть только минута до удара. &lt;…&gt; Соединенные Штаты рассчитывали на присутствие в Персидском заливе — в Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне, Катаре и даже в Объединённых Арабских Эмиратах. Теперь это кажется невозможным", — объяснил Джонсон.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже вторую неделю. Все это время стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявляют, что их целью является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожал уничтожить военный потенциал Ирана и призывал население к свержению режима. В свою очередь, Иран подчеркивает, что готов к защите и пока не собирается возобновлять переговоры.
07:32 12.03.2026
 
"Никто и представить не мог". В США заявили о поражении от Ирана

МОСКВА, 12 марта — ПРАЙМ. Иранские вооруженные силы имеют объективные преимущества перед Соединенными Штатами и Израилем, что ставит под угрозу их военные замыслы, сообщил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Если целью военных ударов США является оказание воздействия на как можно больший сегмент населения, то следует учитывать, что 70–80 процентов иранцев проживают по всей стране, тогда как в Израиле около 80 процентов граждан сосредоточены в Тель-Авиве и Хайфе. <…> Таким образом, если западным странам необходимо атаковать сотни различных целей, пытаясь сломить волю иранского народа, то Ирану достаточно поразить всего две. <…> Израильтяне страдают. Они подают сигналы — хотят перемирия", — заявил эксперт.
По его словам, ответные действия Ирана существенно лишили США и Израиль их прежних преимуществ и разрушили их военные замыслы.
"Никто и представить не мог, что Иран сможет вывести из строя пять радаров. <…> Это ослепило и США, и Израиль. Раньше израильтяне получали, возможно, 30-минутное предупреждение о ракетной атаке. Теперь у них, возможно, есть только минута до удара. <…> Соединенные Штаты рассчитывали на присутствие в Персидском заливе — в Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне, Катаре и даже в Объединённых Арабских Эмиратах. Теперь это кажется невозможным", — объяснил Джонсон.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже вторую неделю. Все это время стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявляют, что их целью является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожал уничтожить военный потенциал Ирана и призывал население к свержению режима. В свою очередь, Иран подчеркивает, что готов к защите и пока не собирается возобновлять переговоры.
