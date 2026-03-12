Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260312/iran-868245350.html
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Военные Ирана нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке, а также целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). "Была проведена 41-я волна операции "Правдивое обещание 4" против целей в Тель-Авиве, Иерусалиме, а также баз американских военных в регионе, запущены более десяти тяжелых ракет "Хейбаршекан" с боевой частью весом в тонну, гиперзвуковых ракет "Фаттах", "Хорремшахр" и "Гадр" с несколькими боеголовками", - говорится в заявлении, которое опубликовала гостелерадиокомпания Ирана. Позже КСИР уточнил, что нанес удар гиперзвуковой ракетой "Фаттах" по местам скопления американских сил в Кувейте, в том числе рядом с аэродромом Ахмад аль-Джабер, место размещения американских военных на базе Аль-Дафра в ОАЭ, а также базы США в Ираке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иран заявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке

Флаги Ирана в Тегеране
Флаги Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Военные Ирана нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке, а также целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Была проведена 41-я волна операции "Правдивое обещание 4" против целей в Тель-Авиве, Иерусалиме, а также баз американских военных в регионе, запущены более десяти тяжелых ракет "Хейбаршекан" с боевой частью весом в тонну, гиперзвуковых ракет "Фаттах", "Хорремшахр" и "Гадр" с несколькими боеголовками", - говорится в заявлении, которое опубликовала гостелерадиокомпания Ирана.
Позже КСИР уточнил, что нанес удар гиперзвуковой ракетой "Фаттах" по местам скопления американских сил в Кувейте, в том числе рядом с аэродромом Ахмад аль-Джабер, место размещения американских военных на базе Аль-Дафра в ОАЭ, а также базы США в Ираке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
