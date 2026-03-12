https://1prime.ru/20260312/iran-868249821.html
Ормузский пролив должен быть заблокирован, заявил верховный лидер Ирана
Ормузский пролив должен быть заблокирован, заявил верховный лидер Ирана - 12.03.2026, ПРАЙМ
Ормузский пролив должен быть заблокирован, заявил верховный лидер Ирана
Ормузский пролив должен и дальше находиться в блокаде Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке, заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T17:04+0300
2026-03-12T17:04+0300
2026-03-12T17:04+0300
экономика
ормузский пролив
иран
тегеран
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Ормузский пролив должен и дальше находиться в блокаде Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке, заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании. "Необходимо использовать блокировку Ормузского пролива в качестве рычага", - сказал он в обращении, опубликованном его пресс-службой.
https://1prime.ru/20260312/iran-868245350.html
ормузский пролив
иран
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ормузский пролив, иран, тегеран
Экономика, Ормузский пролив, ИРАН, Тегеран
Ормузский пролив должен быть заблокирован, заявил верховный лидер Ирана
Новый верховный лидер Ирана заявил, что Ормузский пролив должен и дальше блокироваться