Ормузский пролив должен быть заблокирован, заявил верховный лидер Ирана

2026-03-12T17:04+0300

экономика

ормузский пролив

иран

тегеран

ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Ормузский пролив должен и дальше находиться в блокаде Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке, заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании. "Необходимо использовать блокировку Ормузского пролива в качестве рычага", - сказал он в обращении, опубликованном его пресс-службой.

2026

Новости

