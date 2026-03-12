Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Битва за ресурсы". На Западе заговорили о России после атак на Иран - 12.03.2026
"Битва за ресурсы". На Западе заговорили о России после атак на Иран
"Битва за ресурсы". На Западе заговорили о России после атак на Иран
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Европа оказалась в крайне уязвимом положении на фоне конфликта на Ближнем Востоке из-за отказа от покупки российских энергоресурсов, сообщает Le Journal du Dimanche. "Война с Ираном — это уже не просто стратегический сценарий. Она приносит первые экономические последствия. Закрытие судоходства в Ормузском проливе и взлет цен на нефтяную смесь марки Brent выше 100 долларов за баррель показывают, как быстро геополитический кризис может перерасти в глобальный энергетический шок. И в этом новом геополитическом уравнении одним из наиболее уязвимых игроков является Европа", — говорится в статье. С начала 2022 года энергетические проблемы приобрели политизированный характер: изначально из-за санкций и разрыва отношений с Россией, в настоящее время из-за угрозы нефтяным поставкам из стран Персидского залива и транспортировке СПГ. Европа вынуждена не только решать последствия отказа от российского газа по трубопроводам, но и одновременно пытаться пополнить запасы и избежать нового ценового кризиса, сообщается в тексте. "Россия продолжает играть центральную роль в этом мировом энергетическом уравнении. Обладая огромными запасами газа и нефти, а также уже связанной с Европой инфраструктурой, Москва остается одним из немногих поставщиков, способных быстро облегчить этот кризис поставок. Но такой вариант упирается в серьезное политическое препятствие: санкции и стратегический разрыв между Европейским союзом и Россией. Отмена санкций оказалась бы политически взрывоопасной опцией для многих европейских правительств. Но возникает еще более неудобный вопрос: согласится ли Россия снова стать поставщиком энергии в Европу после того, как ее грубо отстранили?" — задается вопросом автор материала. По его мнению, если военные действия на Ближнем Востоке надолго нарушат глобальные энергетические потоки, Европейский континент может столкнуться с жестокими реалиями: великие державы имеют альтернативные источники ресурсов. Для Европы же решение энергетического уравнения может оказаться намного сложнее. В начале декабря страны Евросоюза согласовали отказ от импорта российского газа: полный запрет на СПГ вступит в силу в конце 2026 года, а на трубопроводный газ — осенью 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз лишится более 17 процентов импорта. Компании, нарушающие будущий запрет, могут столкнуться с штрафами не менее 40 миллионов евро, 3,5 процента мирового оборота или 300 процентов предполагаемого оборота по сделке. Москва неоднократно заявляла, что отказ Запада от российских энергоресурсов стал серьезной ошибкой: это сделает Запад более зависимым из-за роста цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.
"Битва за ресурсы". На Западе заговорили о России после атак на Иран

© РИА Новости . Мохаммад Исмаил
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Архивное фото
