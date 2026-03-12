https://1prime.ru/20260312/iran-868262482.html

"Час расплаты". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Западу

Конфликт на Ближнем Востоке остро напомнил Европе о последствиях её энергетической зависимости, сообщает Il Giornale. | 12.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке остро напомнил Европе о последствиях её энергетической зависимости, сообщает Il Giornale. "Пока небо над Тегераном и Ормузским проливом озаряют взрывы, Трамп объявил, что война в Иране скоро закончится. Начинаются поиски альтернативных решений, а для Европы настал час расплаты. Европейские страны уже начали платить за свое зависимое положение", — говорится в публикации. Так автор материала прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге о том, что первые десять дней боевых действий на Ближнем Востоке уже обошлись европейским налогоплательщикам в три миллиарда евро. Кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве целью объявили недопущение получения ядерного оружия Тегераном. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности к обороне и отсутствии необходимости в возобновлении переговоров. На фоне нарастания конфликта почти полностью остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.

