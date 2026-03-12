"Час расплаты". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Западу
Il Giornale: конфликт на Ближнем Востоке уже обошелся европейцам в три млрд евро
© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке остро напомнил Европе о последствиях её энергетической зависимости, сообщает Il Giornale.
"Пока небо над Тегераном и Ормузским проливом озаряют взрывы, Трамп объявил, что война в Иране скоро закончится. Начинаются поиски альтернативных решений, а для Европы настал час расплаты. Европейские страны уже начали платить за свое зависимое положение", — говорится в публикации.
Так автор материала прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге о том, что первые десять дней боевых действий на Ближнем Востоке уже обошлись европейским налогоплательщикам в три миллиарда евро.
Кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве целью объявили недопущение получения ядерного оружия Тегераном. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности к обороне и отсутствии необходимости в возобновлении переговоров.
На фоне нарастания конфликта почти полностью остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.