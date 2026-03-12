Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Час расплаты". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Западу - 12.03.2026
"Час расплаты". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Западу
"Час расплаты". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Западу - 12.03.2026, ПРАЙМ
"Час расплаты". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Западу
Конфликт на Ближнем Востоке остро напомнил Европе о последствиях её энергетической зависимости, сообщает Il Giornale. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T23:31+0300
2026-03-12T23:31+0300
мировая экономика
иран
ближний восток
европа
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860006149_0:74:2001:1199_1920x0_80_0_0_07837e66d0ab7f48c4955842c5f978ad.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке остро напомнил Европе о последствиях её энергетической зависимости, сообщает Il Giornale. "Пока небо над Тегераном и Ормузским проливом озаряют взрывы, Трамп объявил, что война в Иране скоро закончится. Начинаются поиски альтернативных решений, а для Европы настал час расплаты. Европейские страны уже начали платить за свое зависимое положение", — говорится в публикации. Так автор материала прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге о том, что первые десять дней боевых действий на Ближнем Востоке уже обошлись европейским налогоплательщикам в три миллиарда евро. Кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве целью объявили недопущение получения ядерного оружия Тегераном. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности к обороне и отсутствии необходимости в возобновлении переговоров. На фоне нарастания конфликта почти полностью остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.
иран
ближний восток
европа
Мировая экономика, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен
"Час расплаты". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Западу

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
"Битва за ресурсы". На Западе заговорили о России после атак на Иран
