"Это провал". В США сделали тревожное заявление об операции против Ирана

"Это провал". В США сделали тревожное заявление об операции против Ирана - 12.03.2026, ПРАЙМ

"Это провал". В США сделали тревожное заявление об операции против Ирана

Военная операция США и Израиля против Ирана завершилась провалом. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис

2026-03-12

2026-03-12T23:35+0300

2026-03-12T23:35+0300

сша

израиль

иран

мид рф

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Военная операция США и Израиля против Ирана завершилась провалом. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Я считаю, что это был эпический провал. Абсолютно невероятно. Сейчас идет двенадцатый день, и конца этому совершенно не видно", — заявил он.Дэвис подчеркнул, что Ормузский пролив по-прежнему остается закрытым, а стоимость нефти продолжает держаться на высоком уровне. Кроме того, среди американских военных уже есть погибшие. Эксперт также обратил внимание на то, что многие цели операции так и не были достигнуты: сменить власть в Иране не удалось, а его флот и силовые структуры не были уничтожены. При этом у Вашингтона нет четкой стратегии выхода из конфликта."Сейчас у нас нет четкой конечной цели, нет ясного плана и нет средств для продолжения этого конфликта в прежнем формате. Остается только иррациональная эскалация — например, наземное вторжение, которое почти наверняка закончится провалом <…> Вот это меня действительно беспокоит. Легкого выхода из этой ситуации нет", — заключил он.Масштабная операция Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель заключается в предотвращении получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В Министерстве иностранных дел России осудили нападение, подчеркнув, что ответственность за негативные последствия искусственно созданного кризиса полностью лежит на США и Израиле.

сша

израиль

иран

сша, израиль, иран, мид рф