В Испании рассказали о последствиях конфликта вокруг Ирана - 12.03.2026
В Испании рассказали о последствиях конфликта вокруг Ирана
В Испании рассказали о последствиях конфликта вокруг Ирана - 12.03.2026, ПРАЙМ
В Испании рассказали о последствиях конфликта вокруг Ирана
Жители Испании активно обсуждают экономические последствия конфликта вокруг Ирана и называют его новой угрозой для семейных бюджетов, связывая происходящее на... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T05:57+0300
2026-03-12T06:49+0300
МАДРИД, 12 мар - ПРАЙМ. Жители Испании активно обсуждают экономические последствия конфликта вокруг Ирана и называют его новой угрозой для семейных бюджетов, связывая происходящее на Ближнем Востоке с ростом цен на энергию, транспорт и товары первой необходимости, выяснило РИА Новости, проанализировав соцсети. В испанском сегменте соцсетей активно распространяются видеоролики, в которых авторы объясняют, как эскалация на Ближнем Востоке отражается на повседневной жизни европейцев. Публикации быстро набирают просмотры в TikTok, Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и YouTube, становясь поводом для дискуссий о последствиях конфликта в комментариях. "У меня двое детей. Почему мы должны платить за войну, организованную далеко не нами? Мы только начали немного выдыхать после предыдущих скачков цен, а теперь снова переживаем, что всё подорожает", - написал один из пользователей соцсетей. Многие пользователи отмечают, что события быстро сказываются на расходах европейских семей через энергетические рынки: скачки цен на нефть и газ влияют на стоимость топлива, электроэнергии и перевозок, а затем и продуктов. "Сначала растёт нефть, потом бензин, потом электричество. А через некоторое время это уже видно на ценниках в супермаркете", - написал один из пользователей в социальной сети X. Ранее РИА Новости выяснило, что цены на дизельное топливо и бензин в Испании резко выросли на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана. За неделю с 4 по 10 марта стоимость дизельного топлива увеличилась примерно на 16,4%, а бензина марки 95 - на 7,3%. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
05:57 12.03.2026 (обновлено: 06:49 12.03.2026)
 
В Испании рассказали о последствиях конфликта вокруг Ирана

РИА Новости: испанцы назвали конфликт вокруг Ирана угрозой для семейных бюджетов

МАДРИД, 12 мар - ПРАЙМ. Жители Испании активно обсуждают экономические последствия конфликта вокруг Ирана и называют его новой угрозой для семейных бюджетов, связывая происходящее на Ближнем Востоке с ростом цен на энергию, транспорт и товары первой необходимости, выяснило РИА Новости, проанализировав соцсети.
В испанском сегменте соцсетей активно распространяются видеоролики, в которых авторы объясняют, как эскалация на Ближнем Востоке отражается на повседневной жизни европейцев. Публикации быстро набирают просмотры в TikTok, Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и YouTube, становясь поводом для дискуссий о последствиях конфликта в комментариях.
"У меня двое детей. Почему мы должны платить за войну, организованную далеко не нами? Мы только начали немного выдыхать после предыдущих скачков цен, а теперь снова переживаем, что всё подорожает", - написал один из пользователей соцсетей.
Многие пользователи отмечают, что события быстро сказываются на расходах европейских семей через энергетические рынки: скачки цен на нефть и газ влияют на стоимость топлива, электроэнергии и перевозок, а затем и продуктов.
"Сначала растёт нефть, потом бензин, потом электричество. А через некоторое время это уже видно на ценниках в супермаркете", - написал один из пользователей в социальной сети X.
Ранее РИА Новости выяснило, что цены на дизельное топливо и бензин в Испании резко выросли на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана. За неделю с 4 по 10 марта стоимость дизельного топлива увеличилась примерно на 16,4%, а бензина марки 95 - на 7,3%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
 
