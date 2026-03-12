https://1prime.ru/20260312/ispaniya-868260706.html
В Испании из-за конфликта вокруг Ирана подорожали удобрения и топливо
МАДРИД, 12 мар - ПРАЙМ. Эскалация конфликта вокруг Ирана привела к росту цен на сельскохозяйственное дизельное топливо и удобрения в Испании примерно на треть, сообщили РИА Новости в Испанской ассоциации молодых фермеров ASAJA. "Цена на сельскохозяйственное дизельное топливо выросла с 0,96 евро за литр до 1,30 евро, что означает увеличение на 35,4%. Это подорожание напрямую влияет на все сельскохозяйственные работы, которые зависят от использования техники", - сказали в организации. По данным ASAJA, цена удобрений в среднем увеличилась примерно на 25 процентных пунктов, тогда как цена на мочевину, один из наиболее широко используемых видов удобрений для подкормки сельскохозяйственных культур, выросла почти на 30 процентных пунктов и достигла около 600 евро за тонну. Таким образом, подорожание удобрений уже приводит к дополнительным расходам примерно в 22 миллиона евро в неделю, что составляет около 3,1 миллиона евро в день. В организации уточнили, что подорожание удобрений происходит в период весенней подкормки сельскохозяйственных культур, когда их потребление особенно высоко. Ранее РИА Новости выяснило, что цены на дизельное топливо и бензин в Испании резко выросли на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана. За неделю с 4 по 10 марта стоимость дизельного топлива увеличилась примерно на 16,4 процентных пункта, а бензина марки 95 - на 7,3 процентных пункта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
МАДРИД, 12 мар - ПРАЙМ. Эскалация конфликта вокруг Ирана привела к росту цен на сельскохозяйственное дизельное топливо и удобрения в Испании примерно на треть, сообщили РИА Новости в Испанской ассоциации молодых фермеров ASAJA.
"Цена на сельскохозяйственное дизельное топливо выросла с 0,96 евро за литр до 1,30 евро, что означает увеличение на 35,4%. Это подорожание напрямую влияет на все сельскохозяйственные работы, которые зависят от использования техники", - сказали в организации.
По данным ASAJA, цена удобрений в среднем увеличилась примерно на 25 процентных пунктов, тогда как цена на мочевину, один из наиболее широко используемых видов удобрений для подкормки сельскохозяйственных культур, выросла почти на 30 процентных пунктов и достигла около 600 евро за тонну. Таким образом, подорожание удобрений уже приводит к дополнительным расходам примерно в 22 миллиона евро в неделю, что составляет около 3,1 миллиона евро в день.
В организации уточнили, что подорожание удобрений происходит в период весенней подкормки сельскохозяйственных культур, когда их потребление особенно высоко.
Ранее РИА Новости выяснило, что цены на дизельное топливо и бензин в Испании
резко выросли на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана
. За неделю с 4 по 10 марта стоимость дизельного топлива увеличилась примерно на 16,4 процентных пункта, а бензина марки 95 - на 7,3 процентных пункта.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
