Израиль заявил об ударе по ядерному центру в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила об ударе по ядерному центру "Талеган" в Иране.
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила об ударе по ядерному центру "Талеган" в Иране. "В рамках серии ударов, проведенных в последние дни в Тегеране, израильские ВВС, действуя на основе точных данных разведки, нанесли удар по дополнительному объекту иранской ядерной программы", - говорится в сообщении. Военные утверждают, что атакованный комплекс "Талеган" использовался Ираном для "развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия".
