Израиль заявил об ударе по ядерному центру в Иране
2026-03-12T13:38+0300
2026-03-12T13:38+0300
иран
тегеран
в мире
израиль
атомная отрасль
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила об ударе по ядерному центру "Талеган" в Иране. "В рамках серии ударов, проведенных в последние дни в Тегеране, израильские ВВС, действуя на основе точных данных разведки, нанесли удар по дополнительному объекту иранской ядерной программы", - говорится в сообщении. Военные утверждают, что атакованный комплекс "Талеган" использовался Ираном для "развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия".
13:38 12.03.2026
 
Израиль заявил об ударе по ядерному центру в Иране

Армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру "Талеган" в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила об ударе по ядерному центру "Талеган" в Иране.
"В рамках серии ударов, проведенных в последние дни в Тегеране, израильские ВВС, действуя на основе точных данных разведки, нанесли удар по дополнительному объекту иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.
Военные утверждают, что атакованный комплекс "Талеган" использовался Ираном для "развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия".
 
Заголовок открываемого материала