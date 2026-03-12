https://1prime.ru/20260312/izrail-868247182.html
Израиль заявил, что уничтожил более 250 иранских беспилотников
2026-03-12T15:57+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля утверждает, что уничтожила более 250 иранских беспилотников. "После нанесения серьезного ущерба ракетным установкам (Ирана - ред.)... за последние несколько дней Армия обороны Израиля расширила свои удары по сети беспилотных летательных аппаратов... На данный момент Армия обороны Израиля уничтожила более 250 БПЛА по всему Ирану", - говорится в сообщении Армии в Telegram-канале. Как отмечается, Армия Израиля также уничтожила сотни пусковых установок. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
