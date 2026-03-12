Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль заявил, что уничтожил более 250 иранских беспилотников - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/izrail-868247182.html
Израиль заявил, что уничтожил более 250 иранских беспилотников
Израиль заявил, что уничтожил более 250 иранских беспилотников - 12.03.2026, ПРАЙМ
Израиль заявил, что уничтожил более 250 иранских беспилотников
Армия обороны Израиля утверждает, что уничтожила более 250 иранских беспилотников. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T15:57+0300
2026-03-12T15:57+0300
израиль
иран
сша
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/45/762264539_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_3a5e283c22af8abf67fe4943b84cf86c.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля утверждает, что уничтожила более 250 иранских беспилотников. "После нанесения серьезного ущерба ракетным установкам (Ирана - ред.)... за последние несколько дней Армия обороны Израиля расширила свои удары по сети беспилотных летательных аппаратов... На данный момент Армия обороны Израиля уничтожила более 250 БПЛА по всему Ирану", - говорится в сообщении Армии в Telegram-канале. Как отмечается, Армия Израиля также уничтожила сотни пусковых установок. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
израиль
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/45/762264539_56:0:969:685_1920x0_80_0_0_5dc316e58bf48c64179305ca8ab27abe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, иран, сша, в мире
ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, В мире
15:57 12.03.2026
 
Израиль заявил, что уничтожил более 250 иранских беспилотников

Армия Израиля заявила об уничтожении более 250 иранских беспилотников

© flickr.com / le monde est a nousФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Флаг Израиля. Архивное фото
© flickr.com / le monde est a nous
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля утверждает, что уничтожила более 250 иранских беспилотников.
"После нанесения серьезного ущерба ракетным установкам (Ирана - ред.)... за последние несколько дней Армия обороны Израиля расширила свои удары по сети беспилотных летательных аппаратов... На данный момент Армия обороны Израиля уничтожила более 250 БПЛА по всему Ирану", - говорится в сообщении Армии в Telegram-канале.
Как отмечается, Армия Израиля также уничтожила сотни пусковых установок.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
ИЗРАИЛЬИРАНСШАВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала