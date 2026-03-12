https://1prime.ru/20260312/karty-868250478.html

Москвичи стали массово скупать пейджеры, рации и бумажные карты

Москвичи стали массово скупать пейджеры, рации и бумажные карты - 12.03.2026, ПРАЙМ

Москвичи стали массово скупать пейджеры, рации и бумажные карты

Москвичи в марте стали массово скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты, рассказали РИА Новости в Wildberries. | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T17:22+0300

2026-03-12T17:22+0300

2026-03-12T17:22+0300

происшествия

технологии

москва

дмитрий песков

wildberries

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866787732_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0f97520d2b3290ada1394f4230d2fa08.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Москвичи в марте стали массово скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты, рассказали РИА Новости в Wildberries. "За период с 6 по 10 марта по сравнению с 6-10 февраля в Москве значительно выросли продажи товаров, которые позволяют оставаться на связи даже в условиях нестабильного мобильного интернета. Например, оборот бытовых радиостанций (раций) вырос на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом - на 73%, стационарных телефонов - на четверть", - сообщили в компании. В компании отметили, что Wi-Fi роутерами россияне, по всей видимости, закупились еще в прошлом году - рост в 2025 году составил 70% по сумме и на 60% в натуральном выражении, а за последние дни роста продаж роутеров в столице не зафиксировано. Кроме того, на маркетплейсе рекордно выросли заказы бумажных карт среди москвичей. Так, продажи автодорожных карт увеличились на 170% в натуральном выражении, а складных - на 70%. Карт Москвы купили на 20% больше. "Вероятно потребность в бумажных картах выросла в условиях нестабильного мобильного интернета", - добавили в компании. При этом продажи карт России, мира, а также учебных не изменились или даже немного сократились, аналогичная ситуация и с настенными картами столицы - рост продаж всего на 1%. В последние дни фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.

https://1prime.ru/20260310/nomera-868166878.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва, дмитрий песков, wildberries