Износ системы ЖКХ по ряду регионов достиг 50 процентов, заявил Хуснуллин - 12.03.2026, ПРАЙМ
Износ системы ЖКХ по ряду регионов достиг 50 процентов, заявил Хуснуллин
Износ системы ЖКХ по ряду регионов достиг 50 процентов, заявил Хуснуллин - 12.03.2026, ПРАЙМ
Износ системы ЖКХ по ряду регионов достиг 50 процентов, заявил Хуснуллин
Износ системы ЖКХ в ряде регионов России достиг уже 50%, данной проблемой неизбежно придется заниматься, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме "Единой... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T18:59+0300
2026-03-12T18:59+0300
россия
марат хуснуллин
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83457/83/834578370_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_c0cf4a1a80685b90e96fa124208f7697.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Износ системы ЖКХ в ряде регионов России достиг уже 50%, данной проблемой неизбежно придется заниматься, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме "Единой России" "Есть результат!". По его словам, модернизация сферы ЖКХ является одним из сложнейших направлений, и "здесь пока особо похвастаться нечем"."Проблемы копились десятилетиями. По разным причинам. Где-то причиной стала бесхозяйственность, где-то неправильная тарифная политика, неправильные хозяева, везде разные ситуации. И этим неизбежно придется заниматься, потому что если мы не займемся проблемами ЖКХ, то они займутся нами", - сказал он.Вице-премьер подчеркнул, что проблемой является также то, что сегодня порядка 30% предприятий в отрасли убыточны.Хуснуллин добавил, что если в части строительства в последние годы идет обновление жилого фонда, то в коммунальной сфере еще предстоит переломить тенденцию в том, что сети больше изнашиваются, чем обновляются.
россия, марат хуснуллин, единая россия
РОССИЯ, Марат Хуснуллин, Единая Россия
18:59 12.03.2026
 
Износ системы ЖКХ по ряду регионов достиг 50 процентов, заявил Хуснуллин

Хуснуллин: износ системы ЖКХ по ряду регионов достиг 50%

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкХуснуллин
Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Хуснуллин . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Износ системы ЖКХ в ряде регионов России достиг уже 50%, данной проблемой неизбежно придется заниматься, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме "Единой России" "Есть результат!".
По его словам, модернизация сферы ЖКХ является одним из сложнейших направлений, и "здесь пока особо похвастаться нечем".
"Проблемы копились десятилетиями. По разным причинам. Где-то причиной стала бесхозяйственность, где-то неправильная тарифная политика, неправильные хозяева, везде разные ситуации. И этим неизбежно придется заниматься, потому что если мы не займемся проблемами ЖКХ, то они займутся нами", - сказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что проблемой является также то, что сегодня порядка 30% предприятий в отрасли убыточны.
Хуснуллин добавил, что если в части строительства в последние годы идет обновление жилого фонда, то в коммунальной сфере еще предстоит переломить тенденцию в том, что сети больше изнашиваются, чем обновляются.
РОССИЯМарат ХуснуллинЕдиная Россия
 
 
