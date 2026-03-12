Износ системы ЖКХ по ряду регионов достиг 50 процентов, заявил Хуснуллин

https://1prime.ru/20260312/khusnullin-868252942.html
россия
марат хуснуллин
единая россия
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Износ системы ЖКХ в ряде регионов России достиг уже 50%, данной проблемой неизбежно придется заниматься, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме "Единой России" "Есть результат!". По его словам, модернизация сферы ЖКХ является одним из сложнейших направлений, и "здесь пока особо похвастаться нечем"."Проблемы копились десятилетиями. По разным причинам. Где-то причиной стала бесхозяйственность, где-то неправильная тарифная политика, неправильные хозяева, везде разные ситуации. И этим неизбежно придется заниматься, потому что если мы не займемся проблемами ЖКХ, то они займутся нами", - сказал он.Вице-премьер подчеркнул, что проблемой является также то, что сегодня порядка 30% предприятий в отрасли убыточны.Хуснуллин добавил, что если в части строительства в последние годы идет обновление жилого фонда, то в коммунальной сфере еще предстоит переломить тенденцию в том, что сети больше изнашиваются, чем обновляются.
Новости
ru-RU
Хуснуллин рассказал о поступлениях в бюджеты регионов с 2021 года