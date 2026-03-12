https://1prime.ru/20260312/khusnullin-868253098.html

Программа семейной ипотеки точно будет продолжена, заявил Хуснуллин

Программа семейной ипотеки точно будет продолжена, заявил Хуснуллин - 12.03.2026, ПРАЙМ

Программа семейной ипотеки точно будет продолжена, заявил Хуснуллин

Программа семейной ипотеки в России точно будет продолжена, заявил на форуме партии "Единая Россия" в Ростове-на-Дону вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T19:04+0300

2026-03-12T19:04+0300

2026-03-12T19:04+0300

недвижимость

бизнес

россия

рф

ростов-на-дону

единая россия

марат хуснуллин

https://cdnn.1prime.ru/img/84244/78/842447827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4fd3e8b2c26c96998448a273d267334.jpg

МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Программа семейной ипотеки в России точно будет продолжена, заявил на форуме партии "Единая Россия" в Ростове-на-Дону вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Для развития жилищного строительства очень важно развитие ипотечного кредитования. Ставка ЦБ очень высока, но государство все взятые на себя обязательства, особенно по семейной ипотеке, выполняет. Мы будем продолжать эту программу. Было много обсуждений, готовятся новые подходы, но программа точно будет продолжена. Это прямое поручение президента", – сказал он. Вице-премьер отметил, что население, вкладывая 16 триллионов рублей в год в стройку, является главным инвестором в жилую недвижимость в России. "Ни одна госкомпания, корпорация или частный бизнес не инвестирует равнозначных сумм, поэтому наша задача – найти такие способы, чтобы население гарантированно продолжало инвестировать и улучшало свои жилищные условия. Эта задача стоит перед нами на ближайший год", – подчеркнул Хуснуллин.

https://1prime.ru/20260310/khusnullin-868169676.html

рф

ростов-на-дону

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, рф, ростов-на-дону, единая россия, марат хуснуллин