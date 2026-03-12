https://1prime.ru/20260312/khusnullin-868253098.html
Программа семейной ипотеки точно будет продолжена, заявил Хуснуллин
Программа семейной ипотеки точно будет продолжена, заявил Хуснуллин - 12.03.2026, ПРАЙМ
Программа семейной ипотеки точно будет продолжена, заявил Хуснуллин
12.03.2026
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Программа семейной ипотеки в России точно будет продолжена, заявил на форуме партии "Единая Россия" в Ростове-на-Дону вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Для развития жилищного строительства очень важно развитие ипотечного кредитования. Ставка ЦБ очень высока, но государство все взятые на себя обязательства, особенно по семейной ипотеке, выполняет. Мы будем продолжать эту программу. Было много обсуждений, готовятся новые подходы, но программа точно будет продолжена. Это прямое поручение президента", – сказал он. Вице-премьер отметил, что население, вкладывая 16 триллионов рублей в год в стройку, является главным инвестором в жилую недвижимость в России. "Ни одна госкомпания, корпорация или частный бизнес не инвестирует равнозначных сумм, поэтому наша задача – найти такие способы, чтобы население гарантированно продолжало инвестировать и улучшало свои жилищные условия. Эта задача стоит перед нами на ближайший год", – подчеркнул Хуснуллин.
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Программа семейной ипотеки в России точно будет продолжена, заявил на форуме партии "Единая Россия" в Ростове-на-Дону вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Для развития жилищного строительства очень важно развитие ипотечного кредитования. Ставка ЦБ очень высока, но государство все взятые на себя обязательства, особенно по семейной ипотеке, выполняет. Мы будем продолжать эту программу. Было много обсуждений, готовятся новые подходы, но программа точно будет продолжена. Это прямое поручение президента", – сказал он.
Вице-премьер отметил, что население, вкладывая 16 триллионов рублей в год в стройку, является главным инвестором в жилую недвижимость в России.
"Ни одна госкомпания, корпорация или частный бизнес не инвестирует равнозначных сумм, поэтому наша задача – найти такие способы, чтобы население гарантированно продолжало инвестировать и улучшало свои жилищные условия. Эта задача стоит перед нами на ближайший год", – подчеркнул Хуснуллин
