Хуснуллин пообещал заняться развитием речного транспорта в России
Хуснуллин пообещал заняться развитием речного транспорта в России
2026-03-12T21:33+0300
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что готов поддержать инициативу партии "Единая Россия" по развитию речного транспорта в регионах страны как перспективное направление. "К сожалению, за 2025 года объем перевозок речным транспортом упал, он упал опять. Поэтому надо этим заниматься, потому что у нас на реках находится много регионов. Это перспектива развития. Море и река – это наши точки роста, на чем можно точно совершенно расти. Вот здесь инициативу "Единой России" готов поддержать, и вместе с Минтрансом этой задачей тоже заниматься", - заявил Хуснуллин на форуме по ЖКХ и жилстроительству партии "Единая Россия".
