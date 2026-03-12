Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин пообещал заняться развитием речного транспорта в России - 12.03.2026
Хуснуллин пообещал заняться развитием речного транспорта в России
Хуснуллин пообещал заняться развитием речного транспорта в России - 12.03.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин пообещал заняться развитием речного транспорта в России
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что готов поддержать инициативу партии "Единая Россия" по развитию речного транспорта в регионах страны как... | 12.03.2026, ПРАЙМ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что готов поддержать инициативу партии "Единая Россия" по развитию речного транспорта в регионах страны как перспективное направление. "К сожалению, за 2025 года объем перевозок речным транспортом упал, он упал опять. Поэтому надо этим заниматься, потому что у нас на реках находится много регионов. Это перспектива развития. Море и река – это наши точки роста, на чем можно точно совершенно расти. Вот здесь инициативу "Единой России" готов поддержать, и вместе с Минтрансом этой задачей тоже заниматься", - заявил Хуснуллин на форуме по ЖКХ и жилстроительству партии "Единая Россия".
21:33 12.03.2026
 
Хуснуллин пообещал заняться развитием речного транспорта в России

Хуснуллин готов поддержать инициативу ЕР по развитию речного транспорта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что готов поддержать инициативу партии "Единая Россия" по развитию речного транспорта в регионах страны как перспективное направление.
"К сожалению, за 2025 года объем перевозок речным транспортом упал, он упал опять. Поэтому надо этим заниматься, потому что у нас на реках находится много регионов. Это перспектива развития. Море и река – это наши точки роста, на чем можно точно совершенно расти. Вот здесь инициативу "Единой России" готов поддержать, и вместе с Минтрансом этой задачей тоже заниматься", - заявил Хуснуллин на форуме по ЖКХ и жилстроительству партии "Единая Россия".
Износ системы ЖКХ по ряду регионов достиг 50 процентов, заявил Хуснуллин
