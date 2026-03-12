https://1prime.ru/20260312/khusnullin-868257977.html

Хуснуллин пообещал заняться развитием речного транспорта в России

Хуснуллин пообещал заняться развитием речного транспорта в России - 12.03.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин пообещал заняться развитием речного транспорта в России

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что готов поддержать инициативу партии "Единая Россия" по развитию речного транспорта в регионах страны как... | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T21:33+0300

2026-03-12T21:33+0300

2026-03-12T21:33+0300

экономика

бизнес

россия

рф

марат хуснуллин

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868257824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2bc5921cf750f6e537e2c406111a1fba.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что готов поддержать инициативу партии "Единая Россия" по развитию речного транспорта в регионах страны как перспективное направление. "К сожалению, за 2025 года объем перевозок речным транспортом упал, он упал опять. Поэтому надо этим заниматься, потому что у нас на реках находится много регионов. Это перспектива развития. Море и река – это наши точки роста, на чем можно точно совершенно расти. Вот здесь инициативу "Единой России" готов поддержать, и вместе с Минтрансом этой задачей тоже заниматься", - заявил Хуснуллин на форуме по ЖКХ и жилстроительству партии "Единая Россия".

https://1prime.ru/20260312/khusnullin-868252942.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, марат хуснуллин, единая россия