Хуснуллин предложил создать норму для создания новых мест в общежитиях - 12.03.2026
Хуснуллин предложил создать норму для создания новых мест в общежитиях
Хуснуллин предложил создать норму для создания новых мест в общежитиях - 12.03.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин предложил создать норму для создания новых мест в общежитиях
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании форума "Единой России" "Есть результат!" предложил разработать законодательную норму по привлечению... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T20:53+0300
2026-03-12T20:57+0300
россия
общество
рф
марат хуснуллин
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83457/83/834578370_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_c0cf4a1a80685b90e96fa124208f7697.jpg
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании форума "Единой России" "Есть результат!" предложил разработать законодательную норму по привлечению внебюджетных средств для создания новых мест в общежитиях. Хуснуллин отметил, что общежития при вузах России в основном построены в СССР, сейчас они находятся "не в лучшем состоянии". "Поэтому отдельная программа восстановления и ремонта общежитий должна быть, и Минобр (Минобразования - ред.) у нас этим занимается, это важная программа, и надо этим заниматься. Но второе - давайте посмотрим юридически, законодательные инициативы по привлечению внебюджетных источников в эту отрасль. Никто в мире общежития исключительно за бюджетные средства не строит. Надо находить условия привлечения инвестиций и компенсировать затраты на создание в том числе мест в общежитиях. Давайте мы такую законодательную норму вместе с Минобром отработаем", - сказал вице-премьер.
рф
россия, общество , рф, марат хуснуллин, единая россия
РОССИЯ, Общество , РФ, Марат Хуснуллин, Единая Россия
20:53 12.03.2026 (обновлено: 20:57 12.03.2026)
 
Хуснуллин предложил создать норму для создания новых мест в общежитиях

Хуснуллин предложил привлечь внебюджетные средства для создания новых мест в общежитиях

МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании форума "Единой России" "Есть результат!" предложил разработать законодательную норму по привлечению внебюджетных средств для создания новых мест в общежитиях.
Хуснуллин отметил, что общежития при вузах России в основном построены в СССР, сейчас они находятся "не в лучшем состоянии".
"Поэтому отдельная программа восстановления и ремонта общежитий должна быть, и Минобр (Минобразования - ред.) у нас этим занимается, это важная программа, и надо этим заниматься. Но второе - давайте посмотрим юридически, законодательные инициативы по привлечению внебюджетных источников в эту отрасль. Никто в мире общежития исключительно за бюджетные средства не строит. Надо находить условия привлечения инвестиций и компенсировать затраты на создание в том числе мест в общежитиях. Давайте мы такую законодательную норму вместе с Минобром отработаем", - сказал вице-премьер.
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Программа семейной ипотеки точно будет продолжена, заявил Хуснуллин
РОССИЯ Общество РФ Марат Хуснуллин Единая Россия
 
 
