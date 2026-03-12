https://1prime.ru/20260312/khusnullin-868258296.html
Хуснуллин предложил создать норму для создания новых мест в общежитиях
Хуснуллин предложил создать норму для создания новых мест в общежитиях - 12.03.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин предложил создать норму для создания новых мест в общежитиях
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании форума "Единой России" "Есть результат!" предложил разработать законодательную норму по привлечению... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T20:53+0300
2026-03-12T20:53+0300
2026-03-12T20:57+0300
россия
общество
рф
марат хуснуллин
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83457/83/834578370_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_c0cf4a1a80685b90e96fa124208f7697.jpg
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании форума "Единой России" "Есть результат!" предложил разработать законодательную норму по привлечению внебюджетных средств для создания новых мест в общежитиях. Хуснуллин отметил, что общежития при вузах России в основном построены в СССР, сейчас они находятся "не в лучшем состоянии". "Поэтому отдельная программа восстановления и ремонта общежитий должна быть, и Минобр (Минобразования - ред.) у нас этим занимается, это важная программа, и надо этим заниматься. Но второе - давайте посмотрим юридически, законодательные инициативы по привлечению внебюджетных источников в эту отрасль. Никто в мире общежития исключительно за бюджетные средства не строит. Надо находить условия привлечения инвестиций и компенсировать затраты на создание в том числе мест в общежитиях. Давайте мы такую законодательную норму вместе с Минобром отработаем", - сказал вице-премьер.
https://1prime.ru/20260312/khusnullin-868253098.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83457/83/834578370_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_e810b32f88c3f1f8c260091570387a86.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, марат хуснуллин, единая россия
РОССИЯ, Общество , РФ, Марат Хуснуллин, Единая Россия
Хуснуллин предложил создать норму для создания новых мест в общежитиях
Хуснуллин предложил привлечь внебюджетные средства для создания новых мест в общежитиях
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании форума "Единой России" "Есть результат!" предложил разработать законодательную норму по привлечению внебюджетных средств для создания новых мест в общежитиях.
Хуснуллин
отметил, что общежития при вузах России в основном построены в СССР, сейчас они находятся "не в лучшем состоянии".
"Поэтому отдельная программа восстановления и ремонта общежитий должна быть, и Минобр (Минобразования - ред.) у нас этим занимается, это важная программа, и надо этим заниматься. Но второе - давайте посмотрим юридически, законодательные инициативы по привлечению внебюджетных источников в эту отрасль. Никто в мире общежития исключительно за бюджетные средства не строит. Надо находить условия привлечения инвестиций и компенсировать затраты на создание в том числе мест в общежитиях. Давайте мы такую законодательную норму вместе с Минобром отработаем", - сказал вице-премьер.
Программа семейной ипотеки точно будет продолжена, заявил Хуснуллин