Хуснуллин предложил создать норму для создания новых мест в общежитиях

2026-03-12T20:53+0300

2026-03-12T20:53+0300

2026-03-12T20:57+0300

россия

общество

рф

марат хуснуллин

единая россия

МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании форума "Единой России" "Есть результат!" предложил разработать законодательную норму по привлечению внебюджетных средств для создания новых мест в общежитиях. Хуснуллин отметил, что общежития при вузах России в основном построены в СССР, сейчас они находятся "не в лучшем состоянии". "Поэтому отдельная программа восстановления и ремонта общежитий должна быть, и Минобр (Минобразования - ред.) у нас этим занимается, это важная программа, и надо этим заниматься. Но второе - давайте посмотрим юридически, законодательные инициативы по привлечению внебюджетных источников в эту отрасль. Никто в мире общежития исключительно за бюджетные средства не строит. Надо находить условия привлечения инвестиций и компенсировать затраты на создание в том числе мест в общежитиях. Давайте мы такую законодательную норму вместе с Минобром отработаем", - сказал вице-премьер.

рф

2026

россия, общество , рф, марат хуснуллин, единая россия