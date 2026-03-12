Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин призвал увеличить мощности на подходах к морским портам - 12.03.2026
Хуснуллин призвал увеличить мощности на подходах к морским портам
Хуснуллин призвал увеличить мощности на подходах к морским портам
Железнодорожные мощности на подходах к морским портам в России должны быть увеличены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 12.03.2026, ПРАЙМ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар– ПРАЙМ. Железнодорожные мощности на подходах к морским портам в России должны быть увеличены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В четверг прошло пленарное заседание форума "Единой России" "Есть результат!" по теме ЖКХ и жилищного строительства, на котором координатор безопасных дорог, муниципальный депутат Волгоградской области Евгений Кузнецов предложил рассмотреть возможность модернизации железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях. "Следующий вопрос, вот, про подходы, значит, к портам, к дорогам ... Я, конечно, за то, чтобы все наши железнодорожные мощности увеличить", - сказал Хуснуллин. По его словам, железные дороги являются одной из главных тем в развитии инфраструктуры.
22:13 12.03.2026
 
Хуснуллин призвал увеличить мощности на подходах к морским портам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар– ПРАЙМ. Железнодорожные мощности на подходах к морским портам в России должны быть увеличены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В четверг прошло пленарное заседание форума "Единой России" "Есть результат!" по теме ЖКХ и жилищного строительства, на котором координатор безопасных дорог, муниципальный депутат Волгоградской области Евгений Кузнецов предложил рассмотреть возможность модернизации железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях.
"Следующий вопрос, вот, про подходы, значит, к портам, к дорогам ... Я, конечно, за то, чтобы все наши железнодорожные мощности увеличить", - сказал Хуснуллин.
По его словам, железные дороги являются одной из главных тем в развитии инфраструктуры.
