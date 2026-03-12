https://1prime.ru/20260312/khusnullin-868259074.html
Хуснуллин призвал увеличить мощности на подходах к морским портам
Хуснуллин призвал увеличить мощности на подходах к морским портам - 12.03.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин призвал увеличить мощности на подходах к морским портам
Железнодорожные мощности на подходах к морским портам в России должны быть увеличены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T22:13+0300
2026-03-12T22:13+0300
2026-03-12T22:13+0300
экономика
бизнес
россия
рф
волгоградская область
марат хуснуллин
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860927034_0:234:2809:1814_1920x0_80_0_0_043a2fcb5950a81008a0347b1754bc21.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар– ПРАЙМ. Железнодорожные мощности на подходах к морским портам в России должны быть увеличены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В четверг прошло пленарное заседание форума "Единой России" "Есть результат!" по теме ЖКХ и жилищного строительства, на котором координатор безопасных дорог, муниципальный депутат Волгоградской области Евгений Кузнецов предложил рассмотреть возможность модернизации железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях. "Следующий вопрос, вот, про подходы, значит, к портам, к дорогам ... Я, конечно, за то, чтобы все наши железнодорожные мощности увеличить", - сказал Хуснуллин. По его словам, железные дороги являются одной из главных тем в развитии инфраструктуры.
https://1prime.ru/20260312/khusnullin-868252942.html
рф
волгоградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860927034_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_cbd07849de3d64499dee1cffbec5971d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, волгоградская область, марат хуснуллин, единая россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Волгоградская область, Марат Хуснуллин, Единая Россия
Хуснуллин призвал увеличить мощности на подходах к морским портам
Хуснуллин: железнодорожные мощности на подходах к морским портам должны быть увеличены