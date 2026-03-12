Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14% - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260312/kofe-868254878.html
Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14%
Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14% - 12.03.2026, ПРАЙМ
Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14%
Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14% в годовом выражении - до 12,6 миллиона мешков, следует из доклада Международной организации кофе... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T19:58+0300
2026-03-12T19:58+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
южная америка
азия
африка
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_7f7594c10211aeb3a9893b28c296a8d1.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14% в годовом выражении - до 12,6 миллиона мешков, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO). "Глобальный экспорт всех видов кофе в январе 2026 года вырос на 13,7%, до 12,62 миллиона мешков по сравнению с 11,1 миллиона в январе 2025 года. Объемы экспорта выросли в трех из четырех регионов, при этом Южная Америка стала единственным регионом, где наблюдался спад", - говорится в сообщении. Так, указывает организация, поставки кофе из Азии и Океании подскочили в 1,5 раза в годовом выражении - до 5,87 миллиона мешков. Экспорт из Африки увеличился на 15,3% - до 1,27 миллиона мешков, из Мексики и Центральной Америки - на 33,5%, до 1,48 миллиона. В то же время поставки всех сортов кофе из Южной Америки опустились в январе на 21,3% по сравнению с показателем годичной давности - до 4 миллионов мешков.
https://1prime.ru/20260308/amerikano-868127413.html
южная америка
азия
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b6dd15af4428926b9dde75dd19bef3bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, южная америка, азия, африка
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АЗИЯ, АФРИКА
19:58 12.03.2026
 
Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14%

Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14% в годовом выражении

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство кофе на фабрике в Московской области
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Производство кофе на фабрике в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14% в годовом выражении - до 12,6 миллиона мешков, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO).
"Глобальный экспорт всех видов кофе в январе 2026 года вырос на 13,7%, до 12,62 миллиона мешков по сравнению с 11,1 миллиона в январе 2025 года. Объемы экспорта выросли в трех из четырех регионов, при этом Южная Америка стала единственным регионом, где наблюдался спад", - говорится в сообщении.
Так, указывает организация, поставки кофе из Азии и Океании подскочили в 1,5 раза в годовом выражении - до 5,87 миллиона мешков. Экспорт из Африки увеличился на 15,3% - до 1,27 миллиона мешков, из Мексики и Центральной Америки - на 33,5%, до 1,48 миллиона.
В то же время поставки всех сортов кофе из Южной Америки опустились в январе на 21,3% по сравнению с показателем годичной давности - до 4 миллионов мешков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Лукашенко предложил переименовать кофе американо
8 марта, 16:55
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаЮЖНАЯ АМЕРИКААЗИЯАФРИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала