https://1prime.ru/20260312/kofe-868254878.html
Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14%
Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14% - 12.03.2026, ПРАЙМ
Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14%
Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14% в годовом выражении - до 12,6 миллиона мешков, следует из доклада Международной организации кофе... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T19:58+0300
2026-03-12T19:58+0300
2026-03-12T19:58+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
южная америка
азия
африка
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_7f7594c10211aeb3a9893b28c296a8d1.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14% в годовом выражении - до 12,6 миллиона мешков, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO). "Глобальный экспорт всех видов кофе в январе 2026 года вырос на 13,7%, до 12,62 миллиона мешков по сравнению с 11,1 миллиона в январе 2025 года. Объемы экспорта выросли в трех из четырех регионов, при этом Южная Америка стала единственным регионом, где наблюдался спад", - говорится в сообщении. Так, указывает организация, поставки кофе из Азии и Океании подскочили в 1,5 раза в годовом выражении - до 5,87 миллиона мешков. Экспорт из Африки увеличился на 15,3% - до 1,27 миллиона мешков, из Мексики и Центральной Америки - на 33,5%, до 1,48 миллиона. В то же время поставки всех сортов кофе из Южной Америки опустились в январе на 21,3% по сравнению с показателем годичной давности - до 4 миллионов мешков.
https://1prime.ru/20260308/amerikano-868127413.html
южная америка
азия
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b6dd15af4428926b9dde75dd19bef3bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, южная америка, азия, африка
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АЗИЯ, АФРИКА
Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14%
Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14% в годовом выражении