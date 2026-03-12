https://1prime.ru/20260312/kofe-868254878.html

Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14%

2026-03-12T19:58+0300

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14% в годовом выражении - до 12,6 миллиона мешков, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO). "Глобальный экспорт всех видов кофе в январе 2026 года вырос на 13,7%, до 12,62 миллиона мешков по сравнению с 11,1 миллиона в январе 2025 года. Объемы экспорта выросли в трех из четырех регионов, при этом Южная Америка стала единственным регионом, где наблюдался спад", - говорится в сообщении. Так, указывает организация, поставки кофе из Азии и Океании подскочили в 1,5 раза в годовом выражении - до 5,87 миллиона мешков. Экспорт из Африки увеличился на 15,3% - до 1,27 миллиона мешков, из Мексики и Центральной Америки - на 33,5%, до 1,48 миллиона. В то же время поставки всех сортов кофе из Южной Америки опустились в январе на 21,3% по сравнению с показателем годичной давности - до 4 миллионов мешков.

бизнес, мировая экономика, южная америка, азия, африка