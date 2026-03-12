Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, какой кофе в феврале подешевел сильнее всего в мире - 12.03.2026, ПРАЙМ
Стало известно, какой кофе в феврале подешевел сильнее всего в мире
2026-03-12T21:18+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Цена мягких сортов кофе в феврале опустилась почти на 12% - до 3,21 доллара за фунт, что стало максимальным снижением среди всех видов в отчетном месяце, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO). При этом стоимость колумбийских мягких сортов кофе опустилась в прошлом месяце на 11% - до 3,3 доллара за фунт. Цена сорта Brazilian Naturals снизилась на 10,2% - до 3,09 доллара за фунт, робусты - на 6,6%, до 1,8 доллара. Как указывает ICO, средняя цена колумбийских и других мягких сортов кофе на торгах в Нью-Йорке сократилась на 13,8% - до 2,89 доллара за фунт, в Лондоне - на 7,9%, до 1,66 доллара. Кроме того, отмечает организация, композитный индекс цен ICO в феврале составил 267,57 цента за фунт, что на 9,9% ниже показателя предшествующего месяца. На снижение повлияло улучшение прогнозов предложения кофе, в частности ожидания более высокого производства в Бразилии.
21:18 12.03.2026
 
Стало известно, какой кофе в феврале подешевел сильнее всего в мире

Цена мягких сортов кофе в феврале опустилась почти на 12%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКофейные зерна после процесса обжарки
Кофейные зерна после процесса обжарки. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Цена мягких сортов кофе в феврале опустилась почти на 12% - до 3,21 доллара за фунт, что стало максимальным снижением среди всех видов в отчетном месяце, следует из доклада Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO).
При этом стоимость колумбийских мягких сортов кофе опустилась в прошлом месяце на 11% - до 3,3 доллара за фунт. Цена сорта Brazilian Naturals снизилась на 10,2% - до 3,09 доллара за фунт, робусты - на 6,6%, до 1,8 доллара.
Как указывает ICO, средняя цена колумбийских и других мягких сортов кофе на торгах в Нью-Йорке сократилась на 13,8% - до 2,89 доллара за фунт, в Лондоне - на 7,9%, до 1,66 доллара.
Кроме того, отмечает организация, композитный индекс цен ICO в феврале составил 267,57 цента за фунт, что на 9,9% ниже показателя предшествующего месяца. На снижение повлияло улучшение прогнозов предложения кофе, в частности ожидания более высокого производства в Бразилии.
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Экспорт всех видов кофе в мире в январе вырос почти на 14%
