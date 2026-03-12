В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

https://1prime.ru/20260312/krasnodar-868234337.html

бизнес

краснодар

росавиация

воздушный транспорт

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара ("Пашковский"), сообщила Росавиация. "Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

краснодар

