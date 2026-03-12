Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты - 12.03.2026
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты - 12.03.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара ("Пашковский"), сообщила Росавиация. | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T11:15+0300
2026-03-12T11:15+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара ("Пашковский"), сообщила Росавиация. "Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
11:15 12.03.2026
 
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара ("Пашковский"), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
